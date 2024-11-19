شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع كتاب ميرفت أبو عوف عن تطور السينما بمهرجان القاهرة السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يُقام، حفل توقيع كتاب "فن الخيال.. تطور السينما المصرية إلى العصر الرقمى" للكاتبة الدكتورة ميرفت أبو عوف، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المقامة على هامش الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وذلك فى تمام الثانية مساء اليوم الثلاثاء،

ويُعد الكتاب إصدارًا مرجعيًا فريدًا يرصد مسيرة السينما المصرية منذ بداياتها وحتى العصر الرقمي، ويُسلط الضوء على التأثيرات العميقة لهذا الفن على المجتمع المصري. كما يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تحول الصناعة، مقدمًا مادة شاملة تجمع بين التاريخ، الثقافة، وتقنيات السينما الحديثة.

وتُعتبر أيام القاهرة لصناعة السينما إحدى الركائز المهمة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وأُطلقت لتعزيز الصناعة السينمائية في العالم العربي ودعم المواهب الصاعدة من خلال تقديم منصات متخصصة للتدريب، التمويل، والتطوير.

تتضمن أيام الصناعة فعاليات متعددة، منها ورش العمل، الندوات، وحلقات النقاش، بالإضافة إلى سوق القاهرة لصناعة السينما الذي يُشكل ملتقى لصناع السينما من جميع أنحاء العالم. وتهدف هذه الفعاليات إلى توفير بيئة محفزة تُعزز التعاون الدولي، وتفتح الأبواب أمام الإنتاجات الجديدة والمشاريع الطموحة.