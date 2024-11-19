ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري إسماعيل الليثي عن وفاة ابنه رضا سقوطاً من بيته في الطابق العاشر قبل اشهر قليلة لأول مرة .

وقال خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة: "رضا ابن عمري، كان نفسي أتجوز وأخلف علشان اسمي ابني رضا على اسم والدي الله يرحمه. كان شقي وبيلعب كتير وكان ابن موت الله يرحمه".

وتابع :"رضا كان صاحبي وأخويا وابني وأحلى حاجة في حياتي، بيني وبين نفسي بقول الحمد لله، يمكن لو عاش كان حصلت له حاجة أو عربية خبطته أو كان عاش معوق، وناس كتير قالت لي إحنا حلمنا برضا، وهو بيقوللك متعيطش وهو مستنيك".

واضاف: "كان وشه حلو عليا، ويوم ما يقوللي ربنا يكرمك ربنا يكرمني بجد، عايز أمشي في الشوارع كلها ارسم صورته".

كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل الليثي يتحدث لأول مرة عن وفاة إبنه رضا بتاثر كبير: كان إبن موت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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