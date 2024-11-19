خاص - جاد خاطر يتحدث عن " يامن " في " العميل " وهذا ما قاله عن يارا صبري وسامر اسماعيل وميا سعيد

ميرنا وليد - بيروت - لا يمتلك الممثل اللبناني جاد خاطر مسيرة فنية طويلة، ولكن مسيرته مميزة بتنوع كبير، وبأدوار تلفت أنظار الجمهور لها، حتى وإن كانت مساحتها صغيرة.

وكان لموقع الفن حوار خاص مع جاد خاطر، كشف فيه بعض المشاكل التي واجهته خلال مشاركته في الأعمال التركية المعربة، وتحدث عن كواليس مسلسل "العميل"، وعن ما يخيفه في مسيرته الفنية، كما كشف رأيه في تقديم عمل كوميدي، وأسماء المخرجين الذين يتمنى المشاركة في أعمالهم.

وصفت دور "يامن" في مسلسل "العميل" بـ"صغير وممتع"، ما هي العوامل التي جعلت من العمل ممتعاً؟ وماذا تخبرنا عن التعامل مع فريق العمل ككل؟

هذا أكثر دور إستمتعت بتقديمه، رغم محبتي لكل أعمالي السابقة، إلا أن هذا الدور كان مكتوباً ومركباً بطريقة تساعد الممثل، وتجعله يقدم أفضل ما لديه، وذلك منذ قراءة النص والقصة التي يخبرها، وكتابة رامي كوسا له، ومدى إعطائه أهمية للشخصيات. بطبيعة الحال كان عملاً متعباً بشكل كبير، إضطررت للإنتقال لسنة كاملة إلى إسطنبول، إلا أنني ممتن جداً لأني جزء من هذا العمل.

ما هو الأصعب بالمشاركة في أعمال تركية معربة، خصوصاً وأنك شاركت أيضاً في مسلسل"ستيليتو"؟

الأصعب كان الإنتقال للعيش بعيداً عن عائلاتنا وأهلنا، ولكن هذا الشعور المزعج يخف مع مرور الوقت، ويصبح فريق العمل بمثابة عائلة ثانية لنا، كما أنه كانت هناك سرعة كبيرة بالعمل، لا يوجد الكثير من الوقت بين إستلام النص والبدء بالتصوير، المسلسل يُكتب خلال التصوير، ويفضل الممثل لو كان يعرف نهاية الأحداث قبل تقديم العمل حتى يحسن بأدائه، ولكني بالفعل ممتن إن كان في "ستيليتو" أو "العميل".

هل يمكن أن نرى تحولاً كبيراً في شخصية "يامن"؟ هل سيفاجئ الجمهور بحدث ضخم يؤثر على مسار الشخصية؟

التطور الذي ستعيشه شخصية "يامن" ظهر فعلاً منذ الظهور الأول له، ومع التقدم بالحلقات من خلال أسلوب حياته وعيشه وتفكيره، حتى أنه يظهر بشكل واضح تأثره بالعيش مع السيدة "ميادة"، التي تجسد دورها الممثلة السورية يارا صبري، والتي تكون بمثابة والدة له، تعلمه كيفية تحسين أسلوب عيشه، كما يظهر تطور شخصية "يامن" حتى في علاقته مع "أمير"، الذي يجسد دوره الممثل السوري سامر إسماعيل. الشخصية ستتغير مع الأحداث، وسيظهر "يامن" بمواقف لن نتوقعها منه.

جمعتك أغلب المشاهد بشخصيات "أمير" و"نور" و"ميادة" التي يجسدها الممثلون سامر إسماعيل وميا سعيد ويارا صبري، أعطِني صفة بارزة في شخصية كل منهم، على الصعيدين العملي والشخصي؟

أكثر المشاهد جمعتني بـ"ميادة" و"نور"، ويأتي بعدهما "أمير"، سامر إسماعيل ممثل راقٍ بشكل كبير، تعلمت منه كثيراً وراء الكاميرا وأمامها، يارا صبري أحبها كثيراً، هي ممثلة كريمة وجميلة، وأنا أستمتع بمشاهدتها أثناء أداء العمل، وكنت أخبرها أنها تذكرني بوالدتي، هي شخصية جميلة للغاية شكلاً ومضموناً، وميا سعيد تعملت منها كثيراً، وهي حقيقية للغاية. أمضيت أغلب وقتي وراء الكاميرا برفقة يارا وميا، وأصبحنا مقربين جداً من بعضنا البعض.

رأينا جانباً كوميدياً بشخصية "يامن"، هل تفكر بتقديم شخصية بعمل كوميدي بحت؟

لم يقصد "يامن" أن يكون مضحكاً، بالعكس هو جدي للغاية، وهذا ما أضحك الجمهور من حوله، أما بالنسبة لتقديم عمل كوميدي بحت، فبالتأكيد نعم، أنا ممثل لدي الموهبة، وأتمنى أن أظهرها بأي نوع من الأعمال، لا أحب أن أحصر نفسي بنوع واحد.

كممثل لبناني، هل مشاركتك ولو بأدوار صغيرة، بأعمال تركية معربة، وأعمال عربية مشتركة، سرّعت من إنتشارك أكثر؟

نعم بالتأكيد، مشاركتي بهذا النوع من الأعمال عرّف الجمهور عليّ، خصوصاً أنني لست من ممثلي الصف الأول، وأتمنى أن أصبح هكذا يوماً. هذه الأعمال عرضت وجهي على جمهور لا يتابع أعمالاً لبنانية بحت، وساعدتني على الدخول إلى السوق العربي بسرعة أكبر من الأعمال اللبنانية.

دور "روي" في مسلسل "ستيليتو"، يعتبر نوعاً ما، خارجاً عن المألوف، إلى أي مدى تطلب منك أداء هذه الشخصية، ثقة بالنفس وبقدراتك التمثيلية، كي لا يتم حصرك في هذا النوع من الأدوار؟

دور "روي" من الأدوار التي إستمتعت بتجسيدها، وكان من الأدوار السهلة للغاية، والجمهور أحب الدور. لا أخاف من أن يتم حصري بنوع واحد من الأدوار، في حال لم أكرره أكثر من مرة، وأنا أرفض تكرار أدوار تشبه بعضها البعض، وهذا ما أبطأ مسيرتي، وأسعى للبحث عن أدوار مركبة، وأحب أعمالي.

نلاحظ إهتمامك الكبير بإطلالاتك وبمجال الموضة، هل تهتم بالمشاركة في تنسيق لوك الشخصية التي تجسدها في المسلسلات؟

صراحة أنا لست شخصاً قريباً من مجال الموضة، وما أشاركه مع الجمهور هو بالإستعانة بأشخاص ذوي خبرة، ولكن في ما يخص الشخصيات، بالطبع أعطي رأيي، وهذا الأمر يهمني، ويدور النقاش بين الستايلست والمخرج والممثل، للظهور بأكثر لوك يناسب الشخصية.

في بعض الأوقات، يكون هناك قرار معين حول ما ترتديه الشخصية، وحينها لا نبدي رأينا بالملابس.

مَن مِن المخرجين العرب تتابع أعماله بشكل دائم، ولم يسبق لك أن شاركت بعمل من إخراجه؟

هناك أسماء عديدة أتمنى أن أشارك بأعمال من إخراجها، أذكر منها المخرجون الليث حجو، رشا شربتجي، فيليب أسمر وإيلي السمعان.

ما هي أعمالك القادمة بعد "العميل"؟

من المقرر أن يعرض قريباً مسلسل "مش مهم الإسم"، للكاتبة كلوديا مرشليان، إخراج ليال راجحة، تمثيل معتصم النهار وأندريا طايع، جينا أبو زيد، ربيع الأحمر.. هناك أحاديث عن أعمال أخرى، ولكننا بإنتظار أن تهدأ الأوضاع في لبنان.