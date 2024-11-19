شكرا لقرائتكم خبر عن سجادة حمراء للفيلم المغربي فيلم "أنا مش أنا" فى مهرجان القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم المغربي "أنا مش أنا" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 45، اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة السادسة مساء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويسبقه سجادة حمراء للأبطال والضيوف.

فيلم "أنا مش أنا" من تأليف وإخراج المخرج المبدع هشام الجباري، ويضم نخبة من نجوم السينما المغربية، من بينهم النجم عزيز داداس، وتشارك في البطولة الفنانة مجدولين الإدريسي، بجانب الفنانة دنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، وانتاج فاطنة بنكران، وتمت دبلجة الفيلم باللهجة المصرية، مما يجعله أقرب للجمهور المصري.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF.