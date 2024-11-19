شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مسلسلات خيرية أحمد في ذكرى وفاتها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنانة خيرية أحمد التي اشتهرت بخفة دمها سواء فى الأداء أوالشكل أوفى التفاصيل الصغيرة التى تحيط بالدور.

تميزت كوميديا خيرية أحمد بعدم الابتذال، والاعتماد على الموقف وتأدية المشاهد بعفوية دون مبالغة فى الأداء، وذلك بمناسبة حلول ذكرى وفاتها اليوم 19 نوفمبر، نستعرض أهم أعمالها الدرامية:

مسلسل الحقيقة والسراب

والمسلسل من بطولة فيفى عبده، يوسف شعبان، مى عز الدين، أحمد زاهر، سمية الخشاب، طارق لطفى وتأليف سماح الحريرى وإخراج مجدى أبو عميرة.

وتدور أحداث المسلسل حول الأب (يوسف شعبان) الذى انفصل عن زوجته (فيفى عبده) المرأة المتكبرة، وابتعد عنها وترك أولاده معها، يقوم ابنها الأكبر بالزواج من ابنة جيرانهم القدامى، وترفض الأم تلك الزيجة، وتقوم بمقاطعته فى بدء الأمر، ثم تضطر إلى قبول الأمر الواقع إلى أن يموت فى حادث سيارة، فتنقلب حياة العائلة رأسًا على عقب.



خيرية احمد

مسلسل سلطان الغرام

المسلسل بطولة خالد صالح، لوسى، أحمد عزمى، روجينا، طارق لطفى، مايا نصرى، شريف حلمى، علاء زينهم، ومن تأليف محمد أشرف، إخراج شيرين عادل.

مسلسل فى إيد أمينة

من بطولة يسرا، هشام سليم، روجينا، محمد رمضان، نشوى مصطفى، محمد الشرنوبى، ومن تأليف عادل مبارز، إخراج محمد عزيزية.

مسلسل فرح العمدة

كان آخر أعمالها فى دراما عام 2012، من بطولة جومانة شرف الدين، محمد حسنى، يحيى زكريا، حمدى السخاوى، صلاح عبد الله، سعيد صالح، غادة عادل، أيتن عامر، أحمد صفوت، ومن تأليف مصطفى إبراهيم، إخراج أحمد صقر.