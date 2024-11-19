شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "آيشا" فى مهرجان القاهرة وسجادة حمراء لأبطاله اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم الروائي "آيشا" للمخرج نجمى سنجاك في المسابقة الدولية، في مهرجان القاهرة السينمائي فىدورته الـ 45، اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويسبقه سجادة حمراء للأبطال والضيوف.

وتدور أحداث فيلم "آيشا" حول شخصية آيشا التي تبلغ من العمر (47 عامًا) تعيش مع شقيقها رضوان (38 عامًا) الذي يعاني من متلازمة داون. عندما تتلقى آيشا عرض زواج من سائق شاحنة دولي يتوقف في محطة الوقود التي تعمل بها، تجد نفسها أمام اختيار بين قدرها وأحلامها.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF



