شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تطرح آخر حلقتين من مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح منصة watch it الحلقات الأخيرة من مسلسل 6 شهور من بطولة النجم الشاب نور النبوي ونور إيهاب، بعد غدٍ الأربعاء، حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته، واحتل المركز الاول في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it.

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

واهتم مسلسل 6 شهور منذ دقائقه الأولى بمناقشة قضية "العقارات" وشركات التسويق العقارى، التى تقوم على استقطاب العملاء للشراء من كل الأطياف، وهى من أهم القضايا الجاذبة لقطاع كبير من الجمهور خلال الوقت الحالي، فضلاً عن تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، إلى جانب ذلك معالجة طريقة عمل الشركات وفكرة "التارجت"، ولكن جاءت المعالجة بشكل مختلف لايت، إذ يعمل نور النبوى فى خدمة العملاء في البداية قبل أن يترك العمل، وينضم إلى شركة خاصة ببيع وتأجير العقارات، يملكها مراد مكرم، ويبدأ في التنافس على تلك الوظيفة مع نور إيهاب.

