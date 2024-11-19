شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 12 مشتبها به فى أحداث مسلسل رقم سرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض الـ 8 حلقات الأولى من مسلسل رقم سرى، بطولة النجمة ياسمين رئيس، وصدقى صخر ورامى الطمبارى، وإخراج محمود عبد التواب، تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأحداث، خاصة بعد الشروع في مقتل ناديم مديرة البنك، وجعلت الأحداث أن هناك أكثر من 12 شخصًا متهمين في مقتل مديرة البنك ندى عشماوى.

الأحداث ساخنة للغاية وهو ما أثار حفيظة الجمهور وراد السوشيال ميديا، وبدأ البعض في طرح بعض الأسماء مرتكبى الحدث الجلل في مسلسل رقم سرى، حيث تأتى قائمة المشتبه فيهم هم: رضوى جودة، حارس الكموبند، وأحمد الشامى، ورانيا منصور، أحمد الرافعى، أحمد الشامى، محمد عبده، باسم الزارو، كريم محجوب، أحمد عثمان، محمد سليمان، وربما تكشف الحلقات المقبلة شخصيات مشتبه فيها خاصة أن ندى عشماوى كان لها أعداء وأزمات مختلفة.



رقم سرى

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

