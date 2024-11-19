شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل خيرية أحمد.. خوخة بنت أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم رحلت الفنانة خيرية أحمد عن عالمنا، وهي سمية أحمد إبراهيم، ابنة أسيوط، خوخة خفيفة الدم والتي اشتهرت عندما قدمت برنامج "ساعة لقلبك"، وبعدها انضمت لفرقة ساعة لقلبك المسرحية، ثم انضمت لفرقة إسماعيل ياسين وتنقلت بين الفرق المسرحية مثل فرقة نجيب الريحانى وفرقة أمين الهنيدى، شاركت فى مسرحيات كثيرة منها مراتى بنت جن، وعبد السلام أفندى، والرضا السامى.

ومن أشهر أعمالها السينمائية "الفانوس السحري"، "فطومة"، "حماتي ملاك"، "الطريق المسدود"، "الرباط المقدس"، "ابن النيل"، "حكم القوي"، "جمعية قتل الزوجات"، "عريس مراتي"، "موعد مع الماضي"، "السيرك"، صباح الخير يا زوجتي العزيزة"، "عالم عيال عيال"، "احترسي من الرجال يا ماما"، "حبيبتي شقية جدًا"، "صائد النساء"، "شيلني وأشيلك"، "أميرة حبي أنا"، "بمبة كشر"، "صايع بحر"، و"ظاظا".

وفى الدراما التليفزيونية قدمت عدد من الأعمال أهما "عابر سبيل"، "الهويس"، "ساكن قصادي"، "العائلة"، "عائلة مجنونة جدا"، "صباح الخير يا جاري"، "عفاريت السيالة"، "حدائق الشيطان"، "سلطان الغرام"، "فرح العمدة"، "في إيد أمينة"، "سوق الخضار"، "ماما في القسم"، "فريسكا"، و"العميل 1001"، وغيرها، واختتمت أعمالها التليفزيونية في مسلسل الحقيقة والسراب، بطولة الفنانة فيفي عبدة.