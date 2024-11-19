شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن ينتقد السياسة الأمريكية أثناء ترويجه لفيلمه Gladiator II والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم العالمي دينزل واشنطن، عن خيبة أمله الشديدة في السياسة الأمريكية أثناء جولته الترويجية لفيلمه الجديد Gladiator II، فبعد أن تلقي أحد الأسئلة عن السلطة والسياسة مقارنة بالدور الذي لعبه في حبكة الفيلم والذي جسد فيه شخصية "ماكرينوس"، أكد واشنطن أن السياسة هي إدارة للتلاعب بالجماهير في كل الأحوال.

وقال واشنطن الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، في جولته بلندن: "كما تعلمون، من السهل جدًا الوقوف خارج أمريكا وقول ما تريد، ولكن استدر واختر دولة، ستجد أنهم جميعًا يتلاعبون بالجماهير ويستخدمون نفس الأدوات"، وعن منح السلطة للشعب كما سرد في فيلم Gladiator II، قال "السلطة للشعب؟ نعم، لقد كانت لديهم هذه السلطة ذات يوم، وكان يطلق عليها العصر الحجري".

وعلى سياق متصل، كشف واشنطن أنه سيشارك في بطولة فيلم Black Panther 3 وأنه سيكون أحد أفلامه الأخيرة قبل الاعتزال، في حديثه لبرنامج Today في أستراليا أثناء الجولة الصحفية لفيلم Gladiator 2، وقال واشنطن إن المخرج رايان كوجلر يكتب له دورًا في فيلم Black Panther الثالث الذى تنتجه شركة مارفل.

إلى جانب ذلك، قال واشنطن إنه سيكون أحد أدواره الأخيرة إلى جانب فيلم جديد لستيف ماكوين وفيلم مقتبس من مسرحية Othello لشكسبير، وهو الدور الذي سيقدمه واشنطن لأول مرة على برودواي العام المقبل 2025.

في حديثه إلى البرنامج، صرح واشنطن قائلا: "بالنسبة لي، يتعلق الأمر بصناع الأفلام، خاصة في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، أنا مهتم فقط بالعمل مع الأفضل، ولأننى لا أعرف عدد الأفلام الأخرى التي سأقدم، ولكنه بالتأكيد ليس كثيرًا، أريد أن أقدم أدوار لم أقدمها من قبل".