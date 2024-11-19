شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلادها.. لماذا اعتزلت سعاد مكاوي بعد عودتها في التسعينات والان مع تفاصيل الخبر

يحل اليوم الثلاثاء ميلاد المطربة سعاد مكاوي والتي شاركت في حوالي 20 فيلما من أشهرها "منديل الحلو" و "أسمر وجميل" و"جزيرة الأحلام" و"لسانك حصانك" و"نهارك سعيد"، وكان آخرها فيلم "غازية من سنباط" في عام 1967.

وهي الفنانة التي اعتزلت الفن لسنوات ثم عادت في التسعينات إلى الساحة الغنائية في بعض الحفلات، ولكنها انقطعت مرة أخرى بلا عودة وذلك بعدما لم تجد التشجيع المناسب للاستمرار.

تزوجت الراحلة 3 زيجات الأولى من الفنان محمد الموجي والثانية من المخرج عباس كامل، وكانت آخر زيجاتها من الموسيقار محمد إسماعيل وقد اعتزلت سعاد الفن وانقطعت عن الطرب

ومن أشهر أغنياتها: "لما رمتنا العين" و "قالوا البياض أحلى" كما غنت الأوبريت الإذاعي الشهير"عواد باع أرضه" واشتهرت بتقديم الثنائيات الغنائية بالسينما مع إسماعيل ياسين ومنها دويتو "عايز أروّح" في فيلم "المليونير".



شكلت سعاد مكاوي ثنائيا ناجحا مع النجم الراحل إسماعيل ياسين وغنت لعدد كبير من الشعراء والملحنين، فكانت مسيرتها الفنية ناجحة بلا شك إلا أن حياتها الشخصية لم تكن على نفس مستوى النجاح.