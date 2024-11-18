الأمير الحسين والأميرة رجوة يحضران خطاب العرش السامي للملك عبدالله

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - حرص الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، على مرافقة والده الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، في حدث مهم شهدته مملكة الأردن، وهو افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لـ مجلس الأمة العشرين، والذي ألقى خلاله الملك خطاب العرش السامي.

الأمير الحسين يوثِّق لحظات من خطاب العرش السامي

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ونشر الأمير الحسين، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" من الحدث، وعلق على المنشور قائلاً: "من خطاب العرش السامي خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين".

وجاءت الصورة الأولى للأمير الحسين والملك عبد الله الثاني، وهما يجلسان على مكتب في غرفة خاصة، والصورة الثانية كانت بصحبة الأميرة رجوة، والصورة الثالثة كانت للأمير من كواليس إلقاء الخطاب، والصورة الأخيرة للأميرة رجوة وهي تبتسم لعدسات الكاميرا.

الملكة رانيا تنشر صوراً من الحدث

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الملك عبد الله الثاني يفتتح الدورة العادية الأولى

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إليكِ هذا الخبر: الأردن يحتفل باليوبيل الفضي لتولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.. إليكم أبرز المعلومات عن بلد العزمووثَّقت الملكة رانيا الحدث عن طريق نشر 3 صور من حضورها الفعالية، وعلقت قائلةً: "اليوم خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين"، وكانت الصورة الأولى للملك والملكة، والصورة الثانية للملكة وهي ترتدي فستاناً أحمر أنيقاً، والصورة الأخيرة بصحبة الأميرة رجوة الحسين مرتدية فستاناً أسود.ودائماً تحرص الملكة على دعم الملك بحضور جانب كبير من الفعاليات والجولات الملكية سواء المحلية أو العالمية، وتقديم الدعم المعنوي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وصل الملك عبد الله الثاني، إلى باحة مجلس الأمة، برفقة الأمير الحسين، ولي العهد، والملكة رانيا، والأميرة رجوة، وفور وصولهم أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيةً للملك، وعزفت موسيقات القوات المسلحة السلام الملكي، ثم استعرض الملك حرس الشرف الذي اصطف لتحيته. كما كان في استقباله رؤساء السلطات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.وحضر الافتتاح عدد من أصدقاءمن الأمراء والأميرات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.وناقش الملك خلال الخطاب عدة محاور مهمة، كان على رأسها الاهتمام بتوفير حياة كريمة، وتمكين الشباب، وإعدادهم لوظائف المستقبللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».