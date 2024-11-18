شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "شفيقة ومتولي" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"العيش والملح" بمهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تفاصيل الأفلام التي ستُعرض ضمن برنامج "كنوز البحر الأحمر" لهذا العام، حيث تم اختيار ثلاثة أفلام كلاسيكية رُمِّمت بالشراكة مع مدينة الإنتاج الإعلامي في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تحفة كلاسيكية للمخرج الأمريكي مايكل مان، وتحتفي اختيارات "كنوز البحر الأحمر" بأعمالٍ سينمائية خالدة كان لها وقع خاص على قلوب المشاهدين وَالنُّقَّاد على حدٍ سواء، وستعرض هذه الأفلام ضمن الدورة الرابعة من المهرجان المقرر انعقادها من 5 إلى 14 ديسمبر 2024م، بمقر المهرجان الجديد في "البلد" جدة التاريخية.

العيش والملح

شفيقة ومتولى

أضحك الصورة تطلع حلوة

يسلط برنامج "كنوز البحر الأحمر" الضوء على مجموعة من الجواهر الكلاسيكية الخالدة التي أبدعها صُنَّاع أفلام مصريين، من ضمنهم فيلم "العيش والملح" لحسين فوزي؛ و"اضحك الصورة تطلع حلوة" من بطولة المُكرّمة في المهرجان وأسطورة السينما المصرية منى زكي وإخراج شريف عرفة؛ و"شفيقة ومتولي" لعلي بدرخان، الذي اختارته منى زكي شخصيًا.

كما احتفت القائمة بالتحفة السينمائية للمخرج الأمريكي مايكل مان، بفيلم "هيت" الذي يعد علامة فارقة في أفلام الجريمة بفضل حبكته المُتقنة، والأداء الفريد من قبل النجميين روبرت دي نيرو وآل باتشينو.

تُقام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، المملكة العربية السعودية، من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.