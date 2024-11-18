شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز مرقة وأسماء أبو اليزيد يجتمعان فى أغنية "ماتيجى سكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عزيز مرقة، بمشاركة النجمة أسماء أبو اليزيد، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أحدث فيديو كليب لأغنية تجمع بينهما لأول مرة، بعنوان "ماتيجى سكة" من كلمات محمد بحيرى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإخراج بيشوى يسى.

تم تصوير الفيديو كليب في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، بحيوية مليئة بالطاقة الإيجابية، وظهر عزيز وهو يعزف على آلة البيانو، ومعه أسماء أبو اليزيد، بمشاركة جمهور ومعجبي عزيز، الذين حضروا بناء على دعوة منه للمشاركة في أحداث التصوير، من خلال تصوير هذا الفيديو في قلب هذه المنطقة، يُظهر عزيز مرقة القاهرة بشكل مختلف، بعيدًا عن التصوير التقليدي للأهرامات والنيل، ليُبرز جمال المدينة اليومية الذي غالبًا ما يُغفل.

ومن المعروف أن عزيز حريص على التفاعل ومشاركة جمهوره، فى الشارع فى أحياء مختلفة، ومن بينها الكوربة والزمالك.

وتقول كلمات أغنية "ماتيجى سكة":

ما تيجي سكة

ونروح سوا اخر السكة

دماغي فاكة

والقلب واقف علي تكة

تعالي يلي خليتي سكتي تعدلي

تعالي حلي شوفي حل في قلبك حلي

تعالي حلي خلي الدنيا دي اسهلي

وأنا ايه اللي فاضللي

ما خلاص ضحكتلي

ما تيجي سكة نروح سوا اخر السكة

دماغي فكة و القلب واقف علي تكة

اه يا ويلي م البصة

عينيها ما تتوصى

عيشت انا فيها قصة

اه يا ويلي م الضحكة

تعالا يلي قربت لقلبي بتكة

تعالا يلي حليتلي الدنيا بضحكة

تعالا حلي علي قلبي باقي السكة

دي الدنيا احلوت اول ما عينيك بصتلي

ما تيجي سكة نروح سوا اخر السكة

دماغي فكة و القلب واقف علي تكة

اه يا ويلي م البصة

عينيها ما تتوصى

عيشت انا فيها قصة

اه يا ويلي م الضحكة