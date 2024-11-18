الخميس.. عمرو سعد يتحدث عن مسيرته الفنية في جلسة حوارية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، يوم الخميس المقبل، جلسة نقاش حوارية مع النجم عمرو سعد في الساعة السادسة مساءاً، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، في المسرح المفتوح بدار الأوبرا المصرية.

جلسة حوارية لعمرو سعد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الجلسة الحوارية الحصرية مع الفنان عمرو سعد يقدم فيها شهادة حول مسيرته المهنية المليئة بالعديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة مع جمهوره، وإنجازاته وتأثيره على الصناعة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلماً من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضاً للسجادة الحمراء، 37 عرضاً عالمياً أول، 8 عروض دولية أولى، و119 عرضاً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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المكرمون في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة، النجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF"

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عمرو سعد وتعاونه محمد سامي

ولأول مرة على مستوى الدراما التلفزيونية، يتعاون عمرو سعد، مع المخرج محمد سامي، وذلك من خلال مسلسل "سيد الناس"، المُقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، تمهيداً لعرضه في رمضان المُقبل، حيث يأتي ذلك بعد تجربتهما في برنامج "بيت السعد" الذي عُرض مؤخراً عبر قنوات "Mbc"، وكذلك تجربتهما في فيلم "ريجاتا" الذي عُرض عام 2015.

ويشارك في بطولة "سيد الناس" بجانب عمرو سعد، كلّ من خالد الصاوي، أحمد رزق، منة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، ريم سامي، طارق النهري، ياسين أحمد السقا وغيرهم.

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