شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق: شخصية حمادة كلينتون بالنسبة لي هروبًا من هويتي كممثل والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان أحمد وفيق خلال ماستر كلاس إنه يعتمد في التمثيل على "نظرية الهم"، التي تعتمد على التعبير العميق والصدق في نقل المشاعر.

وأشار إلى أن استسهال المشاعر يمكن أن يؤدي للرتابة، إذا لم يبق الممثل مدهشًا طوال مسيرته، مما يجعل أدائه عامًا وليس متميزًا.

وعن شخصية حمادة كلينتون، وهي من ابتكاراته قال: أشبه كلينتون بالفلاح الفصيح، وهو شخصية كوميدية جعلت العديد من الأدباء والكتاب يتواصلون معي بخصوصها، وحمادة كلينتون يمثل بالنسبة لي هروبًا من هويتي كممثل، وهو مستوحى من الواقع من شخصية بمدينتي المنصورة ، وقد تلقيت عروضًا لنشر أقوال حمادة في كتاب، بل واقتراحات لتحويلها لعمل درامي.

وأكد وفيق أن معظم أدواره قام بها بحب، ودائمًا ما يختار بعناية ليجلب لنفسه المتعة والتحدي في التمثيل، معتذرًا عن العديد من الأعمال لتفادي تكرار نفسه.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.