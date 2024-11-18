شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق يحكى تجربته فى "تحت السيطرة" بماستر كلاس مهرجان شرم الشيخ المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

أقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ماستر كلاس للنجم أحمد وفيق يحمل عنوان "الممثل المحترف بين السينما والمسرح" وأدار الماستر كلاس الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر الذي استهلّ حديثه قائلاً: أحمد وفيق نجم متفرد تجربته ثرية وملهة لجيل الشباب فهو فنان محب ومخلص، بدأ فى مسرح الجامعي في كلية التجارة جامعة المنصورة ثم انتقل في العمل للقاهرة في جريدة الوفد، عمل مع عمالقة الفن حيث بدأ مع محمد صبحي في مسرحية بالعربي الفصيح وشارك كذلك مع جلال الشرقاوى تجارب كثيرة وفي السينما عمل مع يوسف شاهين وقدم معه أدوار ممتعة.

وتحدث أحمد وفيق خلال الماستر كلاس عن تجربته الفريدة في مسلسل "تحت السيطرة"، حيث أشار إلى دور المخرج الذي دار المسلسل بناءً على تجربته الشخصية لتوعية المجتمع عن قضية الإدمان، والتي كانت دافعًا له نظراً لموقف شخصي حيث انه لديه ابن في عمر الطفولة .

وأوضح أن كتابة المسلسل، بالتعاون مع الكاتبة مريم ناعوم، تضمنت البحث والاجتماعات مع الأطباء لفهم طبيعة مرض الإدمان بشكل أفضل، كما كانت لديهم جلسات مع المتعافين، وكذلك مع المرضى الذين لا يزالون في مرحلة التعافي، لتقديم صورة دقيقة واقعية للمشاهدين.

وتابع : عملت على التقرب شخصيًا من المدمنين، ولاحظت أن لديهم صفات واتجاهات متشابهة، مما ساعده على تجسيد دور المدمن بطريقة مؤثرة، وبعد المسلسل تلقيت مكالمة من الفنان الكبير محمود عبد العزيز، وأشاد بأدائي وجهدي الكبير في الدور، وأكد لي أنه لولا معرفته الشخصية لي لكان أعتقد أنني مدمن حقيقي.



أحمد وفيق وجمال عبد الناصر



احمد وفيق

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .