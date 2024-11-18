شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الفيوم السينمائي يطلق البوستر الرسمي للدورة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، البوستر الرسمي للدورة الأولى، المقرر إقامتها في الفترة من 25 حتى 30 من نوفمبر الجاري.

بوستر مهرجان الفيوم السينمائي الدولي جاء بتوقيع المصمم محمود إسماعيل، وهو عبارة عن مجموعة من الرموز البصرية، اختيرت لتجسيد موضوعات أساسية للوعي البيئي والتراث الفني، والنقطة المحورية هي شخصية أنثوية منمقة مستوحاة من صور الفيوم القديمة، تربط بين الماضي الثقافي لمصر والقضايا المعاصرة، تعكس هذه الشخصية، بوجهها المكسور ودموعها المتدفقة، الحالة الهشة للإنسانية في مواجهة التدهور البيئي، والتي تسلط الضوء عليها العناصر المبعثرة والأسطح المتعبة.

ويشير تواجد الطاولة إلى تركيبة الطبيعة الصامتة ويضيف تقطيرًا إضافيًا للصورة، وترمز الزهرة الرقيقة المصنوعة من الأسلاك في مزهرية زجاجية إلى التلاعب بالطبيعة وتشويهها والجمال الاصطناعي الخالي من الحياة العضوية، و‎تمثل الكرة الأرضية على الطاولة، والتي تم تصويرها مع الماء يتسرب منها، بشكل مؤثر استنزاف الموارد الطبيعية، وخاصة ندرة المياه.

ركز المصمم خلال إعداد هذا الملصق على تذكيرنا بالأزمات البيئية العالمية والحاجة الملحة إلى الممارسات المستدامة وفي الوقت نفسه، تحمل اليد الخشبية صندوق إضاءة، يرمز إلى القوة المضيئة للسينما، ويسقط هذا الضوء السينمائي على وجه الشخصية المستوحاة من الفيوم، للتأكيد على مهمة المهرجان في تسليط الضوء على القضايا الحرجة من خلال الفيلم.



بوستر مهرجان الفيوم

‎لا يروج البوستر للمهرجان فحسب، بل يعمل أيضًا كتعليق على المسؤوليات البيئية والثقافية للفن المعاصر ووسائل الإعلام، وتشجع هذه القطعة الدقيقة المشاهدين على التفكير في دورهم في الحفاظ على الفن والطبيعة وتقديرهما.

يذكر أن مؤسسة مسار للثقافة والفنون تنظم مهرجان الفيوم في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر، وتتشكل إدارة المهرجان من المخرج هاني لاشين رئيسًا للمهرجان، والمخرج سيد عبد الخالق مديرًا للمهرجان، والكاتب والناقد عصام زكريا مستشارًا فنيًا للمهرجان، والكاتبة والناقدة ناهد صلاح مديرًا فنيًا للمهرجان، والفنان أحمد مجدي مستشارًا للمهرجان وعضو مجلس الأمناء، والدكتور سمير شاهين نائبًا لرئيس المهرجان، والمذيعة نرمين عامر أمينًا عامًا للمهرجان.