شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يحتفل بالفائزين بمسابقة التأليف المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

احتفى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي بالفائزين فى مسابقة فاطمة المعدول للتأليف المسرحي في نسختها الثامنة، والفائزة في مسابقة أبوالحسن سلام للبحث العلمي في نسخته الرابعة (هبة رجب عمر) بيحث (الخطاب الأخضر في مسرح الطفل المعاصر من منظور الموروفولوجيا البيئية).

وأدار الندوة الكاتب إبراهيم الحسيني الذي استهلّ كلمته قائلاً: نشعر بسعادة حينما نجد أجيال جديدة تقدم هذا الابداع فالكاتب يتقمص عدة شخصيات ليقدم نص افضل، ويحتاج المؤلف ليكون واعي ولا يتأثر بالشخضيات ويجب ان يتفاعلوا في فضاء السيناريو بكل حرية دون انحياز من الكاتب، فنحن أمام جيل جديد يقدم للساحة، ومعظم الفائزين في المسابقتين لي علاقة بهم بشكل او بأخر ولكنهم موهوبين، ويقدموا عوالم ملئية بالتفاصيل.

الكاتب محمد علي، الفائز بنص "نزيل الجنة"، أعرب عن سروره بالفرصة التي تتيح للكتاب الشباب التعرف على بعضهم البعض، وأشار إلى أن جيل الشباب الحالي هو القادر على تقديم الوعي والإبداع الجديد، وفيما يتعلق بنصه "نزيل الجنة"، أوضح أنه كان تحديًا كبيرًا بسبب تركيب الحبكة المعقدة. حيث قال: "أرهقني بسبب المعادلة المكتوب بها الحبكة، لأن المعروف أن الدراما تكون تصاعدية بطبيعتها"، ولكني لم انتهج هذا النهج، والنص يتناول قضية شائكة تتعلق بالقضية الفلسطينية في، ويقدم ثلاث وجهات نظر مختلفة حول القضية.

أما أحمد سمير، مؤلف نص "الذباب"، قال : أنا ممتن لمهرجان شرم الشيخ المسرحي، حيث أعتبر نفسي أحد أبناء هذا المهرجان، حيث أن أول جائزة حصلت عليها كانت في عام 2019 من المهرجان، وكان ذلك بمثابة انطلاقة لاسمي في المجال المسرحي، وأعتبر أن أي نجاحات أحققها تعود بشكل كبير إلى هذا المهرجان.

وأكد سمير على أهمية الكتابة للإنسان بشكل عام، ويصفها بأنها رحلة ضرورية للنمو والتعبير الشخصي، فعندما أدرك أن لديه الأدوات اللازمة للكتابة المسرحية، بدأ رحلته في التأليف، ومسيرته هذه لم تقتصر فقط على الكتابة، بل شملت أيضًا الفوز بالعديد من الجوائز، مثل جائزة الهيئة العربية للمسرح.

محمد عبد الوارث عن نص الفطار: الحاجة اللي خدت عهد على نفسي تكون موجودة في كل كتاباتي بروح دكتورين الاستاذ الدكتور مصطفي سليم والدكتور علاء عبد العزيز رحمة الله عليهم، دائماً كانوا يدعموا الشباب، اي حد فينا لما بيفكر مستني ايه من الحياة، لما تخرجت من دار علوم كله قالي اشتغل مدرس عربي وسيبك من الفن لحد في يوم وانا بعدي من جنب المعهد وخدت القرار اني اكمل في الفن، من ست شهور كنت قاعد مع بعض النقاد وسالوني مين من جيل الشباب يقدروا يقودوا الحركة المسرحية لقتني بقول إن أحد أهم الخمسة هو الكاتب محمد علي إبراهيم

ومن جانبه أكد محمد عبد الوارث، الفائز عن نص "القطار" أن أي نجاح يصل إليه يعود الفضل له للحفاظ لاثنين من أساتذته الراحلين، الدكتور مصطفى سليم والدكتور علاء عبد العزيز، في كتاباته. حيث أنهم كانوا من أكثر الداعمين الدائمين للشباب وحثهم على التفكير فيما يتوقعونه من الحياة، وتابع عبد الوارث أنه بالرغم من تخرجه من كلية دار العلوم وتوصيات المحيطين به بأن يعمل كمدرس للغة العربية، أصر على متابعة شغفه بالفن. هذه اللحظة الحاسمة جاءت أثناء مروره بجانب المعهد العالي للفنون المسرحية حيث اتخذ قراره بالاستمرار في مجال الفن.

وفي حديث له قبل ستة أشهر مع مجموعة من النقاد، طرح عليه سؤال حول الشباب الذين يمكن أن يقودوا الحركة المسرحية في المستقبل. وجد نفسه يشير إلى محمد علي إبراهيم كواحد من أهم خمسة كتاب من جيله يمكنهم تحقيق هذا التأثير.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.