شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سرى الحلقة 7.. رقم مجهول يحير لطفى عبود وفريق الدفاع عن ياسمين رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 7 من مسلسل رقم سرى بطولة النجمة ياسمين رئيس، الذى يعرض على شاشة قناة DMC، من إخراج محمود عبد التواب توبة، أحداثًا مختلفة، حيث ذهب أحمد الرافعى طليق لقاء إسماعيل – ياسمين رئيس إلى كمال زين الممثل – باسم الزاروا، وطلب منه أن يشهد زورًا ضد لقاء إسماعيل واتهامها بأنها من شرعت في مقتل ندى عمشاوى، ولكن باسم رفض الطلب، ثم بعد التكرار بدأ يفكر في تلك العرض.

كما شهدت الحلقة مواجهة بين لقاء ولطفى عبود، خاصة أنها ذهبت إلى ندى عشماوى في المستشفى، كما أنها أخفت على محاميها الرسالة التي أرسلتها ندى إلى لقاء وتتضمن رضم 1206 وهو رقم مجهول حتى الآن، إذ أن لقاء ولطفى عبود وفريقه الدفاعة يحولون فك تلك اللغز.

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

