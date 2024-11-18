شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد حمدى يكشف كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد حمدي مخرج حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن ترتيبات الحفل وقال : نعتمد في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على البساطة ولايوجد به بهرجة.

وأوضح حمدي سنبدأ الحفلة بفقرة فنية قصيرة مدتها بين 4 دقائق و5 دقائق لن تزيد عن ذلك.

واستكمل حديثه ثم يصعد الفنان حسين فهمي لإلقاء كلمته ويقوم بتوزيع الجوائز الخاصة بلجان المهرجان ورؤسائها.

ثم يقوم الفنان حسين فهمي بدعوة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ليلقي كلمته ثم يبدأ الوزير مع الفنان حسين فهمي بتوزيع الجوائز الخاصة بالمسابقة الرسمية الدولية "الجوائز الكبرى".



محمد حمدى وحسين فهمى



المخرج محمد حمدى والفنان حسين فهمى



من ناحية أخرى ستقوم الإعلامية چاسمين طه زكي بتقديم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".