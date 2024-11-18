شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حوارية مع عمرو سعد فى مهرجان القاهرة السينمائى.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، يوم الخميس المقبل، جلسة نقاش حوارية مع النجم عمرو سعد، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، في المسرح المفتوح بدار الأوبرا.

الجلسة الحوارية الحصرية مع عمرو سعد يديرها الناقد رامي عبد الرازق، ويقدم "سعد" خلال جلسة الحوار في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شهادة حول مسيرته المهنية المليئة بالعديد من الأعمال الفنية وإنجازاته وتأثيره على الصناعة.





وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".