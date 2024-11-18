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ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان المصري أحمد الفيشاوي حالة من الجدل الواسع عند ظهوره مؤخراً على السجادة الحمراء ضمن فعاليات اليوم الخامس لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أطل برفقة إبنة خالته سمية الألفي الصغرى، ولفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة وحركاته الجريئة.
وخلال إلتقاطهما الصور لى السجادة الحمراء، فاجأ أحمد الفيشاوي الصحافة بقوله باركولي، الأمر الذي دفع الكثيرين لسؤاله عن السبب وهل تزوج مجدداً وللمرة السادسة، دون أن يجيب.
وكان أحمد الفيشاوي قد كشف عن عد زيجاته، وقال: "تزوجت خمس مرات عشان أعمل عائلة وفشلت، فقلت أقعد لوحدي أربّي نفسي وأقعد مع نفسي عشان مضيّعش مستقبلي وأبوّظ اسم عائلتي".
كانت هذه تفاصيل خبر زواج أحمد الفيشاوي للمرة السادسة يتصدر الترند.. وهذه هوية العروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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