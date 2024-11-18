ميرنا وليد - بيروت - شاركت مدوّنة الموضة اللبنانية كارن وازن متابعيها عبر حسابها الرسمي، عدداً من الصور أثناء تواجدها في المكسيك.

وأرفقت كارن الصور بتعليق مؤثر، عبرت فيه عن محبتها الكبيرة لبلدها لبنان، الذي يتعرض للقصـ ـف والدمار نتيجة الحر ب القائمة فيه.

وكتبت كارن في تعليقها: "أجد قطعة من لبنان في كل بلد أزوره... قلبي مكسور لأن بلدنا لا يستطيع أن يستريح، شعبنا يستحق الأفضل… ولهذا نصلي".

يذكر أن كارن تعبر دائما عن تضامنها مع بلدها لبنان، وكانت قد نشرت مقطع فيديو للحظة انهيار مبنى تعرض للقـ ـصف في بيروت.

وأرفقت كارن منشورها بتعليق كتبت فيه: "حياة الناس كلها تنهار أمام أعينهم! هذا يجب أن ينتهي الآن! أوقفوا إطلاق النار!".

وأضافت: "لو أن كل الأموال التي تم إنفاقها على الأسلحة والحروب تم استثمارها في جعل العالم مكانًا أفضل، في الطب والأبحاث والقضاء على الفقر والتعليم! كم هذا حزين، كم هذا العالم قاسي!".

كانت هذه تفاصيل خبر كارن وازن تعبر عن محبتها لبلدها: "أجد قطعة من لبنان في كل بلد أزوره" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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