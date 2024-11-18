شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تعبر عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الموسيقى بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت أمس دولة الكويت ممثلة في المجلس القومي للإعلام والفنون والأدب، النجمة لطيفة على مسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات، وذلك على هامش مهرجان الموسيقى بالكويت.

وعبرت النجمة لطيفة عن سعادتها البالغة خلال زيارتها للكويت، حيث شاركت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" رسالة تقدير لهذه المناسبة، وكتبت لطيفة: "كم أنا سعيدة في وسط أهلي في الكويت".

واضافت: "شكرًا لدولة الكويت الحبيبة على هذه الدعوة، شكرًا للمجلس القومي للإعلام والفنون والآداب على هذه الدعوة الرائعة وشكرًا على التكريم، سعدت جدًا أني كنت وسط جمهوري في الكويت".



تكريم لطيفة



لطيفة

وتستعد لطيفة للسفر إلى الإمارات، لحضور مهرجان ضيافة الدولي نهاية الشهر الجاري، لتتسلم جائزة أفضل ألبوم عام 2024 عن ألبومها الأخير "مفيش ممنوع"، كما تجهز لطيفة لمجموعة من المفاجآت الفنية الجديدة التي تعلن عنها قريبا.

الجدير بالذكر إن ألبوم لطيفة "مفيش ممنوع" والذي طرحته مؤخرا، حقق نجاح كبير ولاقى إشادات واسعة في الوطن العربي كاملا، وحصد ما يقرب من 60 مليون مشاهدة لكليبات الأغاني عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.