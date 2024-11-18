بعد رحيله.. من هو أيمن العلي ملك جمال الأردن الذي أسر قلوب محبيه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - غمر الحزن متابعي ومحبي المؤثر الأردني أيمن العلي إثر بلوغهم خبر وفاته اليوم 18 نوفمبر، بعد صراع شرس مع مرض السرطان. وهم كانوا يتابعون رحلته مع العلاج من خلال ما كان يطلعهم عليه من تطورات حالته الصحية في الفيديوهات التي كان ينشرها على حسابه على إنستغرام.

ولكن قبل هذه الفيديوهات عن مرحلة مرضه، كان أيمن العلي ينشر فيديوهات من أماكن سياحية مختلفة يزورها في الأردن كدليل وبلوغر وناشط على السوشيال ميديا. ولكن من هو أيمن العلي الذي حظي بتفاعل محبيه ودخل قلوبه؟

صرح أيمن العلي مرة: التحدي الثاني وهو محاربتي للكانسر و بإذن الله قريبا

التحق أيمن العلي بشعبة إدارة الفنادق الموجودة في جامعة الهاشمية الفرقة الرابعة. وتخرج من الجامعة قسم إدارة الفنادق في العام 2023 حيث نشر أيمن العلي حينها صورة في حسابه على إنستغرام بتاريخ 18 سبتمبر من العام 2023 وتحدث عن أمله ببلوغ مستقبل ناجح وأمله بالانتصار على المرض معلقاً: "وآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ما سلكنا البدايات إلا بتيسيره، وما بلغنا النهايات إلا بتوفيقه، وما حققنا الغايات إلا بفضله.. بفضل الله؛ تم تخرجي من الجامعة الهاشمية الحمد لله الذي بلغني هذا اول تحدي تعديته باقي التحدي الثاني وهو محاربتي للكانسر و بأذن الله قريبا".

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أيمن العلي هو مؤثر وناشط أردني على السوشيال ميديا ينشر فيديوهات من أماكن مختلفة في الأردن يزورها ويتحدث عن جمالية هذه الأمكنة والطعام الذي يتناوله في الفنادق والمطاعم التي يقصدها.

لقبه متابعوه بملك جمال الأردن لوسامته الشديدة ولحبهم الكبير له وروحه الطيبة التي كانت تنعكس من خلاله كلامه في الفيديوهات المحببة إلى قلوبهم التي كان ينشرها.

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كان أيمن العلي سيكمل أعوامه الـ 23 الشهر المقبل

كان أيمن العلي بشغفه وحبه للحياة بدأ يرسم خطوات كلها أمل بالنجاح لمستقبله. وحقق شهرة كبيرة كصانع محتوى تمكن من كسب حب متابعيه ودخول قلوبهم بسرعة بأسلوبه السلس والبسيط بالكلام وتصوير فيديوهاته بطريقة عفوية. وكان أيمن العلي يأمل بتقديم المزيد من الفيديوهات في مجال صناعة المحتوى التي نشر منها الكثير قبل إصابته بالمرض ولكن القدر لم يمهله لتحقيق أمنياته. فوافته المنية بعمر صغير فهو كان سيكمل أعوامه الـ 23 الشهر المقبل.

ولكن لم ييأس أيمن العلي كصانع محتوى بعد إصابته بالمرض أو وقع في التشاؤم، إذ بقي متسلحاً بالشجاعة واتخذ من مرضه رسالة ليفيد غيره والمجتمع فراح يعطى دروساً بالأمل لكل من شاهده سواء كان مصاباً بالمرض أم لا. وكان يبث التفاؤل في نفوس كل من كان يشاهد فيديوهاته حيث لم ييأس مرة ولم يستسلم إنما كان مثالاً للإرادة الصلبة التي تسلح بها لمواجهة مرضه وكان يشجع كل متابعيه على عدم الاستسلام والاستمرار بالأمل وحب الحياة.

أصيب بالمرض في العام 2023 وبدأ رحلته بشجاعة مع العلاج. ولكن مع الوقت بدأت حالته بالتدهور ولم يعد يتجاوب مع العلاج الكيميائي وأصبح يعيش على المسكنات وتغيرت ملامحه في الآونة الأخيرة بشكل كبير إلى أن وافته المنية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر.

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