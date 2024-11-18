عبدالله عبدالعزيز يُطلق أغنيته الجديدة ما ينقال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - أطلق الفنان عبدالله عبدالعزيز أمس السبت أغنية جديدة بعنوان "ما ينقال" ونشر عبر ستوري الإنستغرام مقاطع لها، كما نشر بحسابه أيضاً عن انتهائه من الأغنيه وإطلاقها، ونشر فيديو علق عليه وكتب: "بعض الحكي في البعد ما ينقال"، كما نشر قبل أيام تفاصيل الأغنية وكتب: "موعدنا اليوم السبت الساعة 4:30 م على solofm، قــريـبـاً جداً "ما ينقال" ‬كلمات وألحان تركي الشريف، توزيع بـاسم سعيد، ‏مكس وماستر وسـيـم حـسن، عود سمير عبدالمطلب، قيتارات باسم سعيد، تسجيل صوت محمد قاضي أستديوهات روتانا، تصميم الصورة حسام تصميم فيديو شاهد حافظ". واختتم وكتب: "شكر خاص مجموعة روزيتا".

آخر نشاطات الفنان عبدالله عبدالعزيز

كانت آخر أعمال قدمها الفنان عبدالله عبدالعزيز أداء أغنية مع المطربة ريم عبدالله وهي "‫لا تروح‬" في أول تجربة له بالغناء في الفيلم السعودي الدرامي"90 يوم" من بطولة فيصل الزهراني ومروة محمد وإخراج خالد.

كما تصدرت آخر أغنيه أصدرها مؤخراً "عفواً" ضمن قائمة الأغاني الأكثر استماعاً في السعودية، واستطاعت أن تكون ضمن الأكثر استماعاً في 9 دول عربية، وهي: السعودية، الأردن، العراق، الإمارات، قطر، فلسطين، عمان، البحرين، واليمن.

ومن أعماله أيضاً التي لاقت انتشاراً وسماعاً، أغنيه "تحب ولا ما تحب".

الفنان عبدالله عبد لعزيز في سطور

وكانت بدايات الفنانالفنية في الأنشطة المدرسية وبين الأصدقاء وفي مناسبات الأقارب، ومن ثَمَّ برامج الهواة، وبعد ذلك شارَك في برنامج "عرب آيدول" في موسمه الثاني، وأعجب لجنة الحكّام، وتأهَّل لأربع مراحل، ثم خرج قبل البث المباشر، بعدها تلقَّى اتصالاً من برنامج "ستار أكاديمي" في نسخته التاسعة، حيث رُشِّحَ للاشتراك في البرنامج، وبعدها تَمَّ قبوله، ووصل إلى مراحل متقدمة من البرنامج، وطرح أول "سينغل" له "بغني" في 28 فبراير 2014.

وأصدر عدة أعمال وشارك في عدة مهرجانات وحفلات وفعاليات، وهو يمتاز بصوت جميل وحضور مستساغ على المسرح، وقد حققت أغنية "بغني" أكثر من 100 ألف مشاهدة عبر يوتيوب خلال ثلاثة أيام فقط من طرحها، وتجاوزت المليون خلال شهرين، وحازت "بغني" المراكز الأولى في الإذاعات السعودية والخليجية والعربية.

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