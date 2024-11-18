هبة الدري تعلن انتهاءها من "أبو البنات" وتعلن موعد عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - من خلال صور شاركت بها متابعيها، أعلنت الفنانة هبة الدري عن انتهائها من تصوير مشاهدها من مسلسل "أبو البنات" الذي سيُعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025، وعلقت وكتبت: "لله الحمد، انتهيت من تصوير مسلسل "أبو البنات"، وانتظرونا بإذن الله في رمضان 2025. العمل ما راح أنساه ولا أقدر أنسى شخصية "ليلوه" التي أخذت مني مجهوداً كبيراً لتنفيذها، شكراً للمخرج محمد القفاص على ثقته بي لأدائي هذه الشخصية الاستثنائية، وشكراً للكاتب محمد النشمي، والشكر الكبير للمجموعة الفنية والأستاذ باسم عبد الأمير على الحب الكبير واحتوائهم لي، وشكراً فريق العمل من الكاست الفني وكاست الفنانين الذين دائماً أقول عنهم ناس تُشترى بالذهب. الحمد لله كان كاست رائعاً وعلى قلب واحد. نلتقي قريباً يا أحباب والقادم أجمل".

مسلسل أبو البنات

أعمال للفنانة هبة الدري

" مسلسل سيتم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025، بمشاركة نخبة من الفنانين، منهم: الفنانة هبة الدري، إبراهيم الحربي، مرام البلوشي، شيماء علي، فتات سلطان، في الشرقاوي، شوق الهادي، فهد باسم، أحمد النجار، كوثر البلوشي، نور محمود، وهو من تأليف محمد النشمي، ومن إخراج محمد القفاص، وإنتاج باسم عبد الأمير.لا تزال الفنانةتواصل عروض مسرحيتها "الأقزام السبعة"، وهي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ محمد الحملي، ويشاركها البطولة محمد الصيرفي، مرام البلوشي، محمد الحملي، عبد العزيز السعدون، وسالم المفتاح.

أما آخر مسرحية عُرضت لها؛ فهي مسرحية "طق الجرس طق" من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن الهزيم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد الرحمن الهزيم، وكتب نص الأغاني بالمسرحية عبد الله خالد، وهي من بطولة صمود المؤمن، عبد الرحمن الهزيم، محمد عبد الرزاق عبد الله هيثم، محمد عبد العزيز المسلم، نور الكندري، ريماس صقر، عادل كمال، وفهد العثمان.

آخر عمل درامي عرض لـ هبة الدري

وكان آخر عمل درامي عُرض للفنانة هبة الدري هو مسلسل "في مثل هذا اليوم"، من إخراج محمد القفاص، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علي دوحان، وبطولة: الفنان يعقوب عبد الله،، عبد الله بهمن، في الشرقاوي، فهد باسم، روان مهدي، صمود المؤمن، طلال باسم، روان العلي، أحمد النجار، شيماء رحيمي، شهد عبد الله، نايف العنزي، وشوق بنت عبد الله.

المسلسل درامي اجتماعي يقع بـ 30 حلقة، يناقش عدداً من القضايا الاجتماعية، وتدور أحداثه حول شاب وشابة من الأغنياء متزوجين، وتنقلب حياتهما حين يتعرضان لمشكلات فتتغير حياتهما 180 درجة، ولكنهما يصمدان، ويحاولان أن يتغلبا على الصعاب، وتتوالى الأحداث.

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