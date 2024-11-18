نوال الكويتية تحتفل بيوم ميلادها وإطلاق ألبومها الجديد أنا وعزوف اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - يصادف يوم 18 نوفمبر من كل عام يوم ميلاد الفنانة نوال الكويتية التي قدمت الكثير للفن الخليجي والعربي خلال مسيرتها الفنية الطويلة، وسيشهد اليوم إطلاق ألبومها الجديد" أنا وعزوف" حتى يكون تاريخاً مميزاً وذكرى جميلة لموعد طرحه، ونشر حساب روتانا لايف فيديو تضمن عدداً من الصور لها ولحفلاتها منذ بداياتها ولقطات فيديو كليب لها، وكتب: "كل عام وأنت بخير "، كما علق الحساب على الفيديو وكتب: "فرحتنا اليوم فرحتين نحتفل معك بيوم ميلادك وبألبومك الجديد "أنا وعزوف" قيثارة العرب نوال الكويتية من روتانا وكل عشّاقك..كل عام وأنتِ بخير ".

ويأتي ذلك بعد أن ظهرت الفنانة نوال الكويتية قبل أيام بفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في رسالة منها إلى جمهورها ومحبيها لتعلن عن موعد الألبوم والذي سيكون اليوم 18-11-2024.

ألبوم أنا وعزوف لنوال الكويتية

https://www.instagram.com/p/DCepLu3t5Cy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCepLu3t5Cy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCepLu3t5Cy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كشفت الفنانة نوال الكويتية مؤخراً ملامح بسيطة عن ألبومها القادم، والذي يحمل عنوان "أنا وعزوف"، حيث أعلنت عن موعد طرح الألبوم، والذي سيكون في يوم 18نوفمبر 2024، وكشفت عن اسم الألبوم، وعن تعاونها مع الملحن عزوف، الذي سيتولى تلحين جميع أغاني ألبومها، والذي يتضمن 7 أغانٍ، كما وعدت وقتها جمهورها بأن كل أغنية ستحمل طابعاً مختلفاً عن الآخر، وهذا ما سيلاحظه جمهورها ومحبوها، ويُعد هذا أوّل ألبوم يجمعها بالملحّن عزوف.

نشاطات قادمة للفنانة نوال الكويتية

View this post on Instagram A post shared by Rotanalive (@rotanalive)

الفنانة نوال الكويتية قد أعلنت عن موعد حفلها القادم، والذي ستحييه في دولة قطر بتاريخ 21 نوفمبر 2024، بتنظيم شركة ترتيب، ورزنامة قطر.

آخر ألبومات نوال الكويتية

وكانتقد دشنت حفل توقيع ألبومها "الأرض" العام الماضي بالرياض، في 3 أكتوبر 2023 مع روتانا. ألبوم "الأرض" تعاونت فيه مع نخبة من الأسماء، الذي ضمّ 15 أغنية، هي: "زينة أيامي، وسؤال واحد" من كلمات بدر بورسلي، وألحان مشعل العروج، "إن حكوا، وكل البشر" من كلمات العاني، وألحان مشعل العروج، "يا ربنا" من كلمات واحد، وألحان مشعل العروج، "قلب ناسيني" من كلمات حسين اليامي، وألحان ياسر بوعلي، "على وين" من كلمات فهد المساعد، وألحان ياسر بوعلي، "المسباح" من كلمات أماني الرويلي، وألحان ناصر الصالح، "القصايد" من كلمات وارفة، وألحان يزيد الخالد، "على مهلك" من كلمات خلف الخلف، وألحان جمانة جمال، "يكفي" من كلمات محمود العبدالله، وألحان عبدالله آل سهل، "الهقوي" من كلمات مشرف العتابي، وألحان حامد هاشم، "اطلع من خيالي" من كلمات خالد المريخي، وألحان بديع مسعود، و"آسف" من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، وألحان سهم، و"لا تغمض" من كلمات سعد بن محمد بن عبدالله الفيصل، وألحان سهم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».