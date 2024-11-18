تأجيل حفل جلسات مومنتس لـ حسين الجسمي بسبب وفاة شقيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - بسبب وفاة شقيق الفنان حسين الجسمي تم تأجيل حفل "جلسات مومنتس"، حيث أعلن حساب "Moments Events" على الإنستغرام عن هذا، ونشر بوستر الحفل وكتب: "بيان اعتذار للجمهور الكريم، نظراً للظروف الأليمة بوفاة شقيق الفنان حسين الجسمي؛ نود إعلامكم بتأجيل حفل "جلسات مومنتس"، بتاريخ 29 من نوفمبر إلى موعد جديد سيتم الإعلان عنه قريباً، وخلال الأيام القادمة نعتذر للجمهور العزيز عن هذا التأجيل الخارج على إرادتنا، ونتوجه بخالص العزاء والمواساة للفنان حسين الجسمي وعائلته في مصابهم الجلل، شكراً لتفهمكم ودعمكم المستمر".

وجاء ها التأجيل للحفل بعد إعلان وفاة جمال الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي قبل أيام.

حفلات لـ "Moments Events"

وكانت "Moments Events" قد أعلنت عن عدد من الحفلات والجلسات لعدد من الفنانين، منهم حفل للفنانة أصالة نصري في مهرجان الشيخ زايد أبوظبي الوثبة بتاريخ 23 من نوفمبر 2024، وحفل الفنانة نجوى كرم على مسرح دبي أوبرا في يوم 29 من ديسمبر 2024، كما سيحيي الفنان نبيل شعيل وعايض وعبد العزيز الضويحي وعيضة المنهالي بتاريخ 28 و29 من نوفمبر ضمن احتفالات عيد الاتحاد. هذا بالإضافة إلى حفلات أخرى.

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