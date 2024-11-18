ماذا قالت أحلام بعد انتهائها من حفل دار الأوبرا بسلطنة عمان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - أقامت الفنانة أحلام يوم 14 نوفمبر 2024، حفلاً فنياً في دار الأوبرا السلطانية وتحديداً في مسقط، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني العماني، ونشرت النجمة عدداً من الفيديوهات لها من الحفل حيث نشرت فيديو وهي تغني: "مثير حسنك مثير"، كما نشرت صورة لها، وعلقت وكتبت: "والله أحتاجك أنا"، كما شاركت أيضاً متابعيها صورة لها من الحفل، وكتبت: "صورة من حفلي في دار الأوبرا السلطانية العمانية"، وغلب على زيها الطابع العماني حيث ارتدت فستاناً أنيقاً باللون الأحمر تطرّز بالذهبي، ووضعت الخنجر العماني على خاصرتها، وارتدت حلياً تراثية جميلة تتناسب مع احتفالات اليوم الوطني العماني.

أحلام تشكر الجميع بسلطنة عمان

كما نشرت أحلام صوراً أيضاً بعد انتهاء حفلها، وشكرت الجميع بسلطنة عمان من جمهور ومنظمين ومسؤولين عن الحفل، وعلقت وكتبت: "كل الشكر والتقدير لجمهوري الحبيب في سلطنة عُمان في مساء مميز في دار الأوبرا هذا الصرح الفني العريق الذي يجسد الثقافة والجمال والذوق الرفيع في الأعمال، واليوم أنا أقف بينكم بنت الإمارات أحمل لكم مشاعر الحب والتقدير لأهلي في عمان، ووجودي اليوم هنا له طابع خاص يليق بكم.

قسم الإنتاج البروفات

2. مالك المعمري

3. منير البلوشي

4. عمار المخيني

5. مروى الهوتي

6. هيلدا آرت

3. قسم البرامج العربية

7. المايسترو هشام جبر

8. سارة الهنائي

9. فاطمة البلوشي

10. عبدالله العاصمي

4. قسم تذاكر السفر والفنادق

11. رميصة السيباني

12. أحلام المسكري

13. نبراس النصري

14. سعيد النعيمي

5. قسم الشؤون الإدارية والعلاقات العامة:

15. معاذ البدواوي

16. عبدالعزيز الرزيقي

17. باسم البلوشي

18. خليل البلوشي

19. سليم الوهيبي

6. قسم الصحة والسلامة:

20. جمعة البلوشي

21. سلطان الزدجالي

7. قسم المشتريات:

22. أحمد الجهضمي

23. عبدالله البراوني.

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كما نشرت صوراً عديدة لها بعد الحفل، وكتبت: "تشرفت بالسلام على صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط، رئيس مجلس إدارة مجموعة إذكاء".

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وأضافت: "وأتقدم بخالص الشكر والامتنان لسموه الكريم لإهدائه لي درع التكريم ولزوجته المصون، كما أني تشرفت بالسلام على السيد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي رئيس مجلس إدارة "الشركة الوطنية للمياه المعدنية"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سابكو‏‏، وتشرفت بالسلام على عائلته الكريمة، كل الشكر والتقدير للمايسترو هشام جبر، الذي أشرف شخصياً بنفسه على كل مجريات وسير ترتيبات الحفل، كل الشكر والتقدير للمايسترو أمير عبدالمجيد، وعائلته الكريمة قائد فرقة الأوركسترا التي صاحبتني في الحفل".

كما نشرت أحلام فيديو لبروفات حفلها، وهي تغني: "تدري ليش أزعل عليك"، وعلقت وكتبت وقتها: "من التحضيرات لحفلي في ميدان دار الأوبرا 14نوفمبر نلتقي بحب وشوق لأهلي في عُمان".

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