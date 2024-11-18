شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور: حضور المهرجانات السينمائية ومشاهدة أفلامها مهم للفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة رانيا منصور عن سعادتها بحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 45 المقامة حاليًا في دار الأوبرا المصرية، حيث حرصت على مشاهدة فيلم "مين يصدق" للمخرجة زينة أشرف عبد الباقى فى أولى تجاربها الإخراحية.

وقالت رانيا منصور خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365 على هامش حضورها عرض فيلم "مين يصدق؟" أنها عادة تحب المهرجانات السنمائية والأجواء فيها ومشاهدة الأفلام المعروضة، مؤكدة على سعادتها بالنجاح الذى تحققه الدورة الحالية من المهرجان.

وعن اهتمام الفنانين الشباب بحضور المهرجانات السينمائية أوضحت رانيا أنه أمر مهم جدًا بالنسبة للفنانين لافتة:"المهرجانات السينمائية هو مكان تجمع الفنانين والأفلام، وأن ذلك يتيح مشاهدة أفلام متنوعة من بلاد وثقافات مختلفة وهذا مهمة لزيادة ثقافة الفنان.

وكشفت رانيا منصور عن جديدها موضوحة أنها مازالت تقرأ أكثر من سيناريو جديد، فى الوقت الذى يعرض لها حاليًا مسلسل "رقم سرى" على قناة dmc مؤكدة على أن ردود الأفعال جيدة حتى الآن بعد عرض أول 7 حلقات من العمل متمنية أن تستمر ردود الأفعال بهذا الشكل وأفضل مع باقى الحلقات المنتظر عرضها على مدار الأيام المقبلة.

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، محمد عبده، باسل عزت زين، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

يذكر أن رانيا منصور شاركت مؤخراً فى مسلسل الوصفة السحرية الذى تم عرضه على قناة Dmc فى يونيو الماضى، والعمل بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، أسامة عبد الله، ملك ياسر وشروق إبراهيم.



رانيا منصور على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة



رانيا منصور من عرض فيلم مين يصدق بمهرجان القاهرة



رانيا منصور



الفنانة رانيا منصور