شكرا لقرائتكم خبر عن زينة أشرف عبد الباقى: راضية عن النتيجة النهائية لتجربة فيلم مين يصدق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي ووالدها النجم أشرف عبد الباقي بعرض فيلمها "مين يصدق" أول أمس السبت، الذى ينافس فى مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

زينة أشرف عبد الباقى قالت لـ"الخليج 365": تجربة فيلم مين يصدق لم تكن سهلة أبدًا والممثلين قدموا أداءً رائعًا، ومدير التصوير قدم أفضل أداء، وأنا راضية عن النتيجة النهائية، وأردت تقديم فيلم يشبهنا وقصة الحب فيه "توكسيك" وتشبه جيلنا، والحديث عن الحب والتوتر الخاص به وكل الأسئلة التي يشعر بها المرتبطين مثل "هل يحبني أم يلعب بمشاعري؟"، كنت أريد أن أجعل هذه التركيبة تصف إحساس الشباب في الحب ونهايته ليست سعيدة لا لا يمكن أن يرجعوا إلى حياتهم العادية بعد القرارات التي أخذوها هم ينصبون على الناس".



زينة اشرف عبد الباقي

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

فيما يظهر في الفيلم العديد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم أشرف عبد الباقي وشريف منير وأحمد رزق وسليمان عيد.

وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.