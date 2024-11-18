شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز فعاليات وعروض الأفلام في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 45 والمقامة بدار الأوبرا المصرية، ويشهد اليوم الإثنين، العديد من العروض والأنشطة السينمائية، والتى تشهد إقبالا كثيفاً هذا العام.

فيلم 2 يناير

يعرض، الفيلم المجري "2 يناير"، ضمن المسابقة الدولية، وهو فيلم روائي تدور أحداثه حول تترك كلارا زوجها، وتساعدها صديقتها آجي. يقومان بإجراء سبع جولات بالسيارة. رغم أنهما يسلكان نفس الطريق ذهابًا وإيابًا في كل مرة، إلا أن كل جولة تكون مختلفة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 86 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج صوفيا سيلاجي.

فيلم مدنياااو

ويعرض، فيلم "مدنياااو"، ضمن آفاق السينما العربية، وهو فيلم وثائقي تدور أحداثه حول يكافح ثلاثة شباب من السودان لتغيير حياتهم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تغييرات كبيرة خلال الثورة السودانية التي بدأت في 19 ديسمبر 2018. ماذا ينتظرهم؟.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 75 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء على الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج محمد صباحي.

فيلم راضية

ويعرض الفيلم المغربي "راضية"، ضمن مسابقة أسبوع النقاد، وهو فيلم روائي تدور أحداثه حول راضية تجسد رحلة تحرير المرأة التي تسعى للتخلص من قيودها في رحلة بلا وجهة واضحة. يهدف فيلم "راضية" إلى محاولة الإجابة عن سؤال: ما هو المعنى الحقيقي للنجاح بالنسبة للمرأة المغربية العصرية؟.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 79 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء على الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج خولة أسباب بنعمر.

فيلم نمر

ويعرض فيلم "نمر"، ضمن البانوراما الدولية، وهو فيلم روائي تدور أحداثه وفقًا للثقافة الدومينيكانية، يعبر المراهقون الذكور إلى مرحلة "تيغريس"، والتي تعد النموذج الأعلى للشخصية الذكورية. ألبرتو، مدرب المعسكر المؤهل لهؤلاء المراهقين، يقرر أن الوقت قد حان لانضمام ابنه بابلو إلى تلك المجموعة، دون أن يعلم أن بابلو قد أصبح "تيغريس" بالفعل. رحلة لاكتشاف الذات وسط الصراعات.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 84 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج خوسيه ماريا كابرال.

فيلم وحشتيني

يعرض فيلم "وحشتيني"، ضمن أفلام صنعت في مصر وهي (أفلام جرى تصويرها فى مصر حديثًا)، وهو فيلم روائي تدور أحداثه بعد 20 عامًا من الغياب، تعود سو إلى وطنها مصر لرؤية والدتها المنفصلة عنها فيروز، الأرستقراطية الرائعة وغريبة الأطوار. تنطلق سو في رحلة مفاجئة من القاهرة إلى الإسكندرية، وتعيد الاتصال بأحبائها وتواجه ذكريات مذهلة ومؤلمة لتتصالح مع ماضيها، وتصبح أخيرا المرأة القوية التي يجب أن تكونها.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 95 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج تامر رجلي، وإنتاج مشترك بين سويسرا، فرنسا، قطر، مصر.

فيلم مساعد

يعرض الفيلم الأمريكي "مساعد"، ضمن برنامج العروض الخاصة، وهو فيلم روائي تدور أحداثه حول يقتنع كاتب يعمل أستاذاً مساعداً في كلية محلية بأنه يمكن الاستغناء عنه من قبل النظام، وعليه أن يقرر خطوته التالية، وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 82 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج رون ناجور.

فيلم سلمي

ويعرض الفيلم السوري "سلمى"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وهو فيلم روائي تدور أحداثه حول وحيدةً "سلمى" تحاول أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين : إمّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحيةٍ أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها، وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 108 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة ايوارت بالجامعة الأمريكية، وهو من إخراج جود سعيد.

فيلم فيتوريا

يعرض الفيلم المجري "فيتوريا"، ضمن المسابقة الدولية، وهو فيلم روائي تدور أحداثه استنادًا إلى أحداث حقيقية وبمشاركة ممثلين غير محترفين يجسدون حياتهم الخاصة، يتتبع الفيلم قصة ياسمين، زوجة في الأربعين من عمرها، تطاردها أحلام بتبني فتاة بعد وفاة والدها، رغم أن لديها زوجًا مخلصًا وثلاثة أبناء وصالونًا لتصفيف الشعر، وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 83 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج ليساندر كاسيجولي ، كيسي كوفمان.

فيلم الذهب المر

ويعرض، فيلم "الذهب المر"، ضمن مسابقة أسبوع النقاد، وهو فيلم روائي تدور أحداثه في شمال تشيلي، حيث التعدين الحرفي المنقرض، تكافح مراهقة للحفاظ على استمرارية عمل العائلة، متحديةً صراع السلطة الأبوية، وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 83 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا على الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج خوان أوليا، وإنتاج مشترك بين تشيلي، المكسيك، أوروجواي، ألمانيا.

فيلم اختراق

يعرض فيلم "اختراق"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو فيلم روائي تدور أحداثه حول يلتقي جي بأخيه هان بعد أن قضى سبع سنوات في السجن بتهمة قتل في مبارزة سيوف. تتعافى علاقتهما تدريجياً خلال تدريب هان لأخيه ليتمكن من بلوغ البطولة الوطنية في مبارزة السيوف، لكن الشكوك الصامتة تتجدد حول ما إذا كان هان بريئاً أم لا.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 109 دقيقة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج نيليشا لو، وإنتاج مشترك بين سنغافورة، تايوان، بولندا.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF