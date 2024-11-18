شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغنى الفرنسى تشارلز دومون عن عمر يناهز 95 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المغنى والممثل الفرنسى تشارلز دومون وهو مؤلف المقطوعة الشهيرة للمغنية الفرنسية إديث بياف "لست أسفا على شيئ"، عن عمر ناهز 95 عاما، فى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت صحيفة "لوسوار" البلجيكية، اليوم الاثنين، أن "دومون" المغني وكاتب الأغاني، الذي تعاون أيضا مع "باربرا سترايسند" توفى بعد صراع طويل مع المرض داخل منزله.

يذكر أن "تشارلز دومون" الذي ولد في 26 مارس عام 1929، حصل على وسام جوقة الشرف من رتبة فارس ونيشان الفنون والآداب من رتبة قائد.