شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد الثنائى الأنجح.. أعمال سينمائية جمعت منى زكى وأحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجمان أحمد حلمي ومني زكى بعيد ميلادهما اليوم الإثنين، حيث ولد الثنائى فى مصادفة غريبة خلال نفس اليوم الـ18 من نوفمبر، وتزوج أحمد حلمي من منى زكى فى 2002 ولديهما 3 أبناء "لى لى، وسليم، ويونس".

منى زكى وحلمى الثنائي الأكثر جذبًا للجمهور في الوسط الفني، فبمجرد ظهور الثنائي سويا يخطفان الأنظار بحضورهما وخفة دمهما المعتادة للجمهور، وتشارك الثنائى في 3 اعمال في السينما، وهم السفارة في العمارة، وليه خلتنى أحبك، وسهر الليالى .

وقال حلمى في أحد اللقاءات: "جمعنى موقف محرج للغاية مع عصام الحضرى حارس الفراعنة السابق قائلا: في مرة قابلته مع رامز جلال وعرفنى عليه ومكنتش أعرفه خالص، ورامز لاحظ أنى قابلته وحش، فقالى أنت متعرفش عصام قولتله هو كان معانا فى المعهد قالى أنت مجنون ده كابتن الحضرى جون مصر، روحت بسرعة اتشعقلت فى رقبته وقعدت أحلف له إنى ماليش فى الكورة، ومن ساعتها بقينا أصحاب".



احمد حلمى ومنى زكى

وكشف الفنان أحمد حلمي عن موقف طريف جمع بين زوجته الفنانة منى زكي وحازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق قائلا: "زوجتي كانت قادمة من الخارج واستقبلتها فى المطار، وكان معها فى نفس الرحلة لاعبو منتخب مصر، طبعًا أنا صفر كورة ولا أعرف أى شيء في كرة القدم".

وأضاف حلمي: "وجدت شخصا بيزوق لها العربية، واحد حليوة وشكله جميل وكدا، وبعد كدا عرفت إنه حازم إمام وكان بيساعدها، وسلمت عليه بكل قلة ذوق؛ لأني غيران جدًا، قبل أن أعرف أنه النجم الكبير، منى قالتلى إزاى تعامله كدا، قولتلها هو مين يعنى بمنتهى الغيرة وقالب وشى بقى، قالتلى ده حازم إمام، وأنا طبعًا عارف الأسامى المشهورة فى الكرة لكن معرفش الاسم على الشكل".

وأكمل الفنان أحمد حلمى: "ذهبت إلى حازم إمام للاعتذار له على ما حدث فلم أجده فلقد غادر المطار، وبعد ما التقيته فى مناسبة أخرى شرحت له الموقف".

أعلن خلال المؤتمر الصحفى لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى تكريم النجمة مني زكى التي تمثل علامة بارزة في السينما المصرية وتمثل الجيل الحالى، كما يتم تكريم الفنانة فيولا ديفيس.