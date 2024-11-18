شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "شيء من الخوف" و"الشحات" ضمن كلاسيكيات مرممة بمهرجان القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الإثنين، فيلمي "شيء من الخوف" و"الشحات" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، بسينما فوكس في مول مصر 5، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة الفنان حسين فهمى..

فيلم "شيء من الخوف" روائي تدور أحداثه استنادًا إلى قصة ثروت أباظة القصيرة، تدور أحداث فيلم "شيء من الخوف" في قرية ريفية مصرية. حيث يهدد عتريس أهل القرية، بينما تقدم فؤادة، الفتاة التي يحبها، على فعل يمثل تحديًا علنيًا، فتكون علاقتهما على المحك.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 112 دقيقة، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وهو من إخراج حسين كمال.

فيلم "الشحات" روائي تدور أحداثه حول عمر هو محامٍ ناجح وزوج سعيد لديه ابنتان. تغزو حياته مجموعة من الأسئلة الوجودية حول الحياة. خلال أزمة منتصف العمر التي يمر بها، يشعر بالتشتت بين حياة الليل التي لم يجربها من قبل والوجه الاجتماعي الذي يتوقعه منه المجتمع.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 125 دقيقة، في تمام السابعة مساء، وهو من إخراج حسام الدين مصطفى.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF