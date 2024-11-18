شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد للعرض فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم حسن الرداد التحضيرات والاستعدادات الخاصة بمسلسله الجديد "مش هو ولا هى"، بمشاركة زوجته النجمة إيمى سمير غانم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج أحمد السبكى، ومن المقرر أن ينطلق التصوير منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير، حيث أوشك مخرج العمل على الانتهاء من تفاصيل العمل المبدئية قبل انطلاق التصوير.

مسلسل "مش هو ولا هى" يعد استكمالا لثنائية حسن الرداد وإيمى سمير غانم، بعدما اجتمعا في العديد من الأعمال الفنية سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية، حيث قدما فى الدراما: مسلسل "حق ميت" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وبعد ذلك ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.

حسن الرداد وإيمى سمير غانم بعد زواجهما تقاسما بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، وتعاونا بعد ذلك في المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، أما في السينما فقدما سوياً فيلم "زنقة ستات" عام 2015، وفى العام التالي مباشرة اشتركا في فيلم "علشان خارجين" عام 2016، وأخيراً ظهور إيمى إيمي كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" الذى قام حسن الرداد ببطولته والذي تم عرضه العام الماضي.

يذكر أن حسن الرداد وإيمى سمير غانم قدما آخر أعمالهما سوياً، مسرحية "التلفزيون" التى تم عرضها الشهر الماضى ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية لمدة 3 ليال، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.