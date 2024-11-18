الأميرة غيداء طلال تنعي أيمن العلي.. هكذا سأتذكر الناشط الأردني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - استيقظ العالم العربي اليوم على خبر هز القلوب حيث توفي الناشط الأردني أيمن العلي المعروف باسم ملك جمال الأردن بعد معاناة مع مرض سرطان المعدة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم الإثنين 18 نوفمبر.

الأميرة غيداء طلال تنعى أيمن العلي

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لم يحزن على أيمن العلي النجوم والمؤثرين والمتابعين فقط سواء من الأردن أو من العالم العربي، بل امتد الحزن للعائلة المالكة الهاشمية، إذ نعت الأميرة غيداء طلال زوجة الأمير طلال بن محمد ابن عم ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، حيث شاركت صورة له من خلال حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وأرفقته بهذا التعليق: " هكذا سأتذكّر دائماً النّاشط الأردني الرائع أيمن العلي، مبتسما، متفائلا مُحبّا للحياة. كانت آخر زيارة لي لأيمن قبل أيّام فقط في مركز الحسين للسرطان. وكانت لحظات مؤثّرة جدّا، فقد كان هو مَن يشدّ على يدي ويواسيني، وشعرت بعزيمته وإرادته التي مكّنته من مواجهة السّرطان بكل شجاعة. سأفتقدك يا أيمن، كما سيفتقدك كل أفراد عائلتك ومحبيك وأصدقائك. رحم الله أيمن والعزاء لعائلته، وأدعو الله أن يلهمهم الصّبر على فقدانه المؤلم، بإذن الله".

صراع أيمن العلي مع المرض

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أعلن أيمن العلي عن إصابته بمرض السرطان العام الماضي، شارك تفاصيل اكتشافه مرض السرطان من خلال سؤال وجهه المتابعون له في أحد الفيديوهات التي نشرها على حسابه على إنستغرام حيث قال: "أكثر سؤال يطرح عليّ كيف اكتشفت إصابتك بالمرض؟ وما الأعراض التي شعرت بها؟ فتابع أيمن علي:" منذ عام اكشتفت إصابتي بالمرض إثر إصابتي بأوجاع حادة في منطقة البطن. فقالوا لي مرة لديك نقص بالأملاح ومرة أخرى شخصوا حالتي بالتهاب الزائدة. بعد مرور شهر من ذلك، عدت فأصبت في أحد الأيام بألم حاد في البطن. ولم أعد أستطيع التحمل. فذهبت على الفور إلى المستشفى وخضعت للفحوصات. فتبين أن لدي كتلة ورم في أسفل البطن. وخضعت للمراقبة الطبية الدقيقة في المستشفى وأخذوا مني خزعة. وبعد ثلاثة أسابيع تبين أن الورم لديّ من النوع الخبيث وليس حميداً". وتابع أيمن علي حديثه لمتابعيه موجهاً له نصيحة قائلاً:" نصيحتي للجميع ألا يستهين أي أحد بأي ألم يصيبه. ويجب الذهاب مباشرة إلى المستشفى".

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