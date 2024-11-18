وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن بعد صراع مع مرض السرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - توفي المؤثر والبلوغر والتيك توكر الأردني الشاب أيمن العلي الملقب بملك جمال الأردن بعد صراع قاس مع مرض سرطان المعدة. وقد خيم الحزن على متابعيه الذين كانوا يواكبونه في كل مراحل مرضه ويدعون له بالشفاء.

الصورة الأخيرة لأيمن العلي مع والدته من المستشفى

وحصدت الصورة الأخيرة التي نشرها أيمن العلي مع والدته في المستشفى منذ بضعة أيام وهو يطلب من متابعيه الدعاء لشفائه الكثير من التعاطف مع حالته وتصدرت الترند.

وكانت تبدو ملامحه قد تغيرت في الصورة بشكل كلي بعدما أنهكه المرض.وقد لقيت هذه الصورة الكثير من التفاعل من متابعيه ومن رواد السوشيال ميديا الذين تمنوا لأيمن العلي الشفاء. وعلق حينها أيمن العلي على الصورة "الحمدالله " دعوة من القلب" طالباً الدعاء من متابعيه لشفائه من المرض.

وقد كتب له الفنان تامر حسني تعليقاً مؤثراً :"حبيبي يا أيمن لسه حالاً عارف الموضوع .... انشف يا بطل قدها و نص إن شاء الله بكرا هتخف و تقوم بألف سلامه أعرف ناس كتير والله والله وصلوا لأصعب من كده و خفوا و دلوقتي زي الفل .. يلا يا حبيبي خليك فولاذي و قوي و قول لنفسك أنا هرجع أحسن من الأول و ربنا بيختبر صبري و إيماني و قول من قلبك من جوه جوه قلبك الحمدلله يارب و ارضى من قلبك بكل اختبار و محنه و ربنا هيفرح قلبك قريب و يفرح كل أهلك يارب يا حبيبي كلنا جانبك و أنا رغم إني مكنتش أعرفك بس اعتبرني أخوك في أي شيء تحتاجه و عايز اسأل عليك بالتليفون ابعتلي رقمك على الخاص بعد اذنك .. ربنا يشفيك يا حبيبي".

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تفاصيل الجنازة والعزاء

إثر انتشار خبر وفاته، خيم الحزن على متابعيه والفنانين وأصدقائه الذين نعوه ودعوا له بالرحمة وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

وستتم الصلاة عليه بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين بعد صلاة الظهر من مسجد سحاب ودفنه في مقبرة سحاب، وسيكون بيت العزاء في رابطة عرابة منطقة عرجان القريب من مدارس العروبة يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة 4 الى الساعة 10.





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