ديانا كرزون تنعي أيمن العلي ملك جمال الأردن بكلمات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - خيم الحزن على متابعي المؤثر والناشط والبلوغر والتيك توكر أيمن العلي الملقب بملك جمال الأردن الذي فارق الحياة بعد صراع مع المرض إثر إصابته بسرطان المعدة. وقد نعاه العديد من محبيه ومتابعيه والفنانين الذين كانوا قد تعاطفوا معه من قبل وكانوا يدعون له بالشفاء من خلال تفاعلهم معه ومع الفيديوهات التي كان ينشرها في صفحته من المستشفى على إنستغرام مشاركاً إياه مراحل علاجه من المرض.

ديانا كرزون بعد وفاة أيمن العلي: الله يرحمك و يصبر أهلك

‏الفنانة ديانا كرزون من الفنانين الذين آلهم خبر رحيل الشاب أيمن العلي وقد نعته على حسابيها على فيسبوك وإنستغرام ونشرت صورة له بملابس التخرج من الجامعة. فأيمن العلي درس في الفرقة الرابعة بشعبة إدارة الفنادق بالجامعة الهاشمية، وظهر أيمن العلي في الصورة وهو يشير بيده إلى قبعة التخرج التي حملت عبارة "ملك الإرادة"، وهو بالفعل كان يتسلح بإرادة كبيرة وأمل تفاؤلي على التغلب على المرض.

وكتبت ديانا كرزون تعليقاً على صورة أيمن العلي" لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون أيمن العلي في ذمة الله الله يرحمك و يصبر أهلك". وقد انهالت التعليقات المعزية بوفاة أيمن العلي ودعوا له بالرحمة. ومن المعلقين، كتبت الفنانة شكران مرتجى "رحمة الله عليه إنا لله وإنا إليه راجعون".

صورة تخرج أيمن العلي.. ملك الإرادة

وبالعودة إلى هذه الصورة التي نشرتها الفنانة ديانا كرزون عبير حسابيها على إنستغرام وفيسبوك، كان أيمن العلي قد نشرها في حسابه على إنستغرام في 18 سبتمبر من العام 2023 كتب حينها معلقاً على الصورة: وآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ما سلكنا البدايات إلا بتيسيره، وما بلغنا النهايات إلا بتوفيقه، وما حققنا الغايات إلا بفضله.. بفضل الله؛ تم تخرجي من الجامعة الهاشمية الحمد لله الذي بلغني هذا اول تحدي تعديته باقي التحدي الثاني وهو محاربتي للكانسر و بأذن الله قريبا".

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تفاصيل الجنازة والعزاء



وقد تم الإعلان اليوم عن وفاة المؤثر الأردني الشاب أيمن العلي الملقب بملك جمال الأردن بعد صراع قاس مع مرض سرطان المعدة. وستتم الصلاة عليه بعد صلاة ظهر اليوم ودفنه في مقبرة سحاب، وسيكون بيت العزاء في رابطة عرابة منطقة عرجان القرب من مدارس العروبة يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة 4 الى الساعة 10.

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