سيلين ديون ترقص على وقع أغنية عمرو دياب

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي لقطات من كواليس عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، تحت عنوان "The 1001 Seasons of Elie Saab"، والذي أقيم الأربعاء في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بمناسبة مرور 45 عاماً على مسيرة صعب.

وفي التفاصيل فقد ظهرت النجمة العالمية سيلين ديون وهي تتفاعل من ناحية التصفيق والرقص مع أغنية الفنان المصري عمرو دياب في الكواليس وهي أغنية "نور العين" التي غناها في الحدث.

ولاقى الفيديو تفاعلاً من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث اعتبر البعض أنه لا يمكن لأحد أن لا يتفاعل مغ أغاني عمرو دياب المُلقب بالهضبة.

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