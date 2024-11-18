حسين فهمي يكشف سر تكريم أحمد عز في مهرجان القاهرة

تحدث الفنان حسين فهمي خلال لقائه مع "عرب وود" عن اختيار أحمد عز للتكريم من مهرجان القاهرة السينمائي بجائزة فاتن حمامة.

وقال حسين فهمي: "من المهم أننا نديله دفعة ونكرمه لأنه بيتألق ونديله جايزة عشان تساعده على الاستمرار ويحس بالمسؤولية أنه لازم دايما يقدم الجديد".

رد رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي على غياب بعض النجوم عن حفل افتتاح الدورة 45 من فعاليات المهرجان. وقال حسين فهمي، خلال جلسة نقاشية، مع بعض الصحفيين، للرد على الاستفسارات بخصوص الدورة 45 من المهرجان: "الموضوع أمر شخصي ولم أحزن لغياب البعض عن حضور حفل الافتتاح، كل فنان لديه ظروف تخص حياته وتصوير أعماله".

وأكد حسين فهمي أنه بدأ التخطيط للدورة الـ 46 من فعاليات المهرجان، مضيفا: "إن شاء الله سوف تكون أفضل، فأنا لا أترك شيئا للصدفة وأدقق في التفاصيل".

وذكر: "أبحث عن تقديم مهرجان يساهم في الحراك السينمائي ويرصد ما وصلت إليه السينما في مصر والوطن العربي والعالم، من خلال الفعاليات والمحاضرات والأفلام والندوات والنقاشات".

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

قد يهمك أيضــــاً:

أحمد عز يتحدث عن الفترات الصعبة في مشواره الفني

أحمد عز يكشف عن سر أمنية تحققت بمهرجان القاهرة السينمائي