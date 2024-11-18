شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات من الذاكرة.. أحمد زكى عن "البيه البواب": فيلم قومي.. لقاء نادر والان مع تفاصيل الخبر

قدم الفنان الراحل أحمد زكى العديد من الشخصيات التى لمست المجتمع المصرى، من بينهم شخصية البواب الذى تجبره المدينة على التحول لشخص آخر يحاول الثراء بطرق غير شرعية، من خلال فيلمه الشهير "البيه البواب"، ولكن يبدو أن الصورة التى قدم بها الشخصية أغضبت عددا من أبناء المهنة، حيث وجهوا رسالة للنجم الراحل يتهمونه بتشويه صورة البوابين وتقديمهم بشكل يختلف عن واقعهم، قائلين: "مش كل البوابين بهوات يا أستاذ أحمد".



ولأن حق الرد مكفول قد علق أحمد زكى، من خلال لقاء قديم مع الإعلامية فريال صالح، عبر برنامج "حق الجماهير"، والذى نستعرضه فى ذكرى ميلاده اليوم الأثنين، حيث قال أحمد زكى ردا عليه: "طالما قلت مش كلنا بهوات، يعنى فى بوابين بهوات، وانت اللى خايب".



واستكمل أحمد زكى قائلا: "الفيلم ده بعتبره انتبهوا أيها السادة تانى عبد السميع البواب عايز يعيش ويلاقى مساحة صغيرة يعيش فيها، وحدة الناس وغربتها وبعدهم عن بعض مناخ خصب إنهم خلوا هذا الرجل الغلبان يوصل للى وصل ليه، مين اللى وصله لده، وبعدين هو فيلم قومى، لأن لو يتعاد تشكيل اللى بيتعمل دلوقتى من السلم الوظيفى زى وكيل الوزارة لما يطلع على المعاش وياخد 500 جنيه، هيقابل ظروف الحياة إزاى، لازم إعادة تقييم، زى الدور اللى عمله الأستاذ فؤاد المهندس لما يطلع لضغوط الحياة، والأسعار توصله لأنه يشتغل مع البواب".

وأضاف "عبد السميع البواب كان راجل كويس وغلبان بس المدينة اديته الفرصة لتحوله من الخلل الموجود بين الناس وبعضها والخلل الاجتماعى والوظيفة".

