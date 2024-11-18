شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء الطوخى وياسمينا العبد ينضمان لمسلسل "لام شمسية" في رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت كل من الفنانة القديرة صفاء الطوخى والفنانة الشابة ياسمينا العبد لأبطال مسلسل لام شمسية بطولة النجمة أمينة خليل، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تـأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج ميديا هب – سعدى وجوهر، حيث من أوشك مخرج العمل على الانتهاء من تفاصيل التحضيرات النهائية قبل انطلاق التصوير.



ياسمينا العبد

وتعاقد النجم أحمد السعدنى على المشاركة في بطولة مسلسل لام شسمية لـ أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزى، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، ثراء جبيل، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة عن باقى أسماء الممثلين الفترة المقبلة تمهيدًا للبدء في تصوير العمل.

وغابت أمينة خليل عن المشاركة في رمضان الماضى 2024، واكتفت بالمشاركة في عدد من الأعمال السينمائية آخرهم فيلم شقو مع النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا والذى حقق ما يقرب من 78 مليون جنيه، من إخراج كريم السبكى.

وفى سياق آخر، يعرض لامينة خليل فيلم x مراتى مع النجمين هشام ماجد ومحمد ممدوح تايسون، والذى عرض في السينمات يوم 24 يوليو الماضى، من إخراج معتز التونى، وتجسد من خلاله أمينة خليل دورًا محوريًا في أحداث الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى.