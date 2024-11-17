ميرنا وليد - بيروت - المشتركة حبيبة السعدني من مصر، قدّمت في حلقة جديدة من برنامج "اكس فاكتور" أغنية "اتقي ربنا فيا" للفنانة المصرية آمال ماهر.

الفنان راغب علامة أعطاها "نعم"، الفنانة رحمة رياض قالت لها "غنيتي نص نص"، ليرد راغب علامة بالقول: "أكتر من النص"، أما تصويتها كان "لا"، في حين أعطاها الفنان فايز السعيد "نعم".

الجدير ذكره ان برنامج المواهب يضم لجنة التحكيم الفنانين راغب علامة، فايز السعيد ورحمة رياض، ويحقق نجاحا لافتا ونسب مشاهدة عالية على قناة دبي وعبر مواقع التواصل الإجتماعي ايضا.

كانت هذه تفاصيل خبر رحمة رياض لمشتركة: "غنيتي نص نص" وهكذا ردّ عليها راغب علامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.