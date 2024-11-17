ميرنا وليد - بيروت - في حلقة جديدة من برنامج المواهب "اكس فاكتور" لفتنا المشترك المنتصر السعدي من عمان ، غنى لون "الحجاز" الا انه تأثر بسبب ضياع الكلام منه، وهنا أنقذته الفنانة العراقية رحمة رياض وغنّت معه.
لكن المفاجأة هو انه كان قد كتب كلام الأغنية على يده، الا انه نال "نعم" من لجنة التحكيم، نظرا لصوته الجميل.
الجدير ذكره ان برنامج المواهب يضم لجنة التحكيم الفنانين راغب علامة، فايز السعيد ورحمة رياض، ويحقق نجاحا لافتا ونسب مشاهدة عالية على قناة دبي وعبر مواقع التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر مشترك في "اكس فاكتور" ينسى كلام الأغنية..هذا ما فعله وهكذا تصرفت رحمة رياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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