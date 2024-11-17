شكرا لقرائتكم خبر عن هيا كرزون تحتفل بخطوبتها.. وشقيقتها ديانا كرزون توجه لها رسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت نجمة السوشيال الأردنية هيا كرزون شقيقة الفنانة ديانا كرزون بخطوبتها، حيث نشرت صورًا بفستان الخطوبة وأظهرت الدبلة دون الكشف عن العريس.

وحرصت ديانا كرزون على تهئنة شقيقتها من خلال تعليق على الصور: "بنتي وأختي وحبيبتي مبارك ياعمري ربنا يجبر خاطرك ويفرح قلبك يا أطيب قلب ربنا يعطيكي على قد نيتك الصافية والصادقة يارب، ويجعلها زواجة الدهر ويصونك ويخاف الله فيكي اللهم آمين".

وكانت النجمة الأردنية ديانا كرزون فاجأت كل محبيها ومتابعيها وعشاق الفرح في العالم العربي بعملين غنائيين خاصين بالعرسان تزامنًا مع حلول فصل الصيف وقبل عيد الأضحى المبارك.

وأهدت ديانا كرزون أغنيتي الزفة التي قدمتهما من التراث الأردني والخليجي لكل العرسان في الوطن العربي مؤكدةً أنها رغبت بإحياء التراث من خلال هذين العملين اللذين تم تطويرهما سواء من خلال الكلمات او الألحان والتوزيع الموسيقي.

وكانت الأغنية الأولى "زفة شبيك لبيك" لحن مطور من الفلكلور وكتب كلماتها الشاعر الغنائي رائد الشطناوي وأعاد توزيعها الموسيقي محمد القيسي، قد حققت نجاحًا كبيرًا بعد أيام قليلة من عرضها عبر قناة كرزون الرسمية على يوتيوب.

كما طرحت ديانا كرزون زفة عروس "هب السعد" المستوحاة من التراث الخليجي وعمل على تطويرها وإعادة توزيعها الموسيقي عبد الله العماني.