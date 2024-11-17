شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سرى الحلقة 6.. عمرو وهبة يضع باسم الزارو في قائمة المتهمين بقتل ندى عشماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 6 من مسلسل رقم سرى بطولة النجمة ياسمين رئيس، الذى يعرض على شاشة قناة DMC، من إخراج محمود عبد التواب توبه، أحداثًا مختلفة، حيث باشر الضابط حسين التحقيقات لكل شخص كان متواجدًا في الحفل، وبعد استجواب لقاء إسماعيل، بدأ استجواب كمال زين – باسم الزارو، وتم توجه سؤال له لماذا ذهب الى الحفل وما علاقته بندى عشماوى؟، حيث أجاب انه يجب ان لا يقطع علاقته بندى عشماوى حتى يسترجع أمواله التي تم تحويلها من البنك إلى حساب عميل اخر .

وبعدما التقى لطفى عبود بلقاء إسماعيل، شرحت له ما فعلته مع ندى عشماوى وكمال زين حتى تعوجد إلى عملها ومنصبها في البنك، وكيف استردت عملها رغم إنها متهمة في قضية اختلاس كبيرة تقدر بت مليون دولار، ولكن نهرها لطفى عبود على تلك الفعلة، واكد لها إنه قبل الترافع في قضيتتها الجديد منن أجل والدها فقط .

وبعدما انهىلا حديثه معها، حاول وافى أن يربط الاحداث ببعضها مع لطفى عبود، والذى أكد أن طمال زين شخصي مريب ووارد أن يكون له ضلع في الشروع في مقتل ندى عشماوى .



رقم سرى

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.