شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدرها التريند.. أهم المعلومات عن الفنانة عفاف رشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة عفاف رشاد التريند بسبب حديثها عن زوجها السابق المنتج محمد السبكى، وقالت إنها لم تكن تتقاضى أي أجر عن الأعمال التي تشارك فيها تحت إشراف الثنائي منهم أحمد ومحمد السبكي، ما دفعها للتوقف نهائيًا عن التعاون معهما.

الفنانة عفاف رشاد اشتهرت بأعمالها التي تنوعت مابين السينما والدراما والمسرح، ومن أبرز الأعمال التي قدمتها في الدراما: "زواج سعيد جدًا، ونساء في الغربة، وآدم وجميلة، واللهم إني صايم، ولعبة إبليس"، ومسرحيات "خرابيش، والمشاغبون في المستشفى"، أما الأفلام السينمائية: "المحترفون، ولن أغفر أبدًا، ونساء خلف القضبان، والعذراء والشعر الأبيض، وقلب الأسد، وزنقة ستات، وعبده موتة".

الفنانة عفاف رشاد تزوجت من سامي العدل وظل الثنائي لفترة طويلة معًا إلى أن انفصلا ولم ينجبا أطفال، وكانت سبب دخول المنتج محمد السبكي مجال الإنتاج، حيث أرسل سيناريو فيلم "عيون الصقر" معها لصديقتها بوسي زوجة نور الشريف الذي أعجب بالفيلم وقرر تقديمه.

وفى إحدى اللقاءات أعربت الفنانة عفاف رشاد عن ندمها الشديد لانفصالها عن "السبكي" بسبب تربية ابنها بعيد عن والده، وقالت إن سبب الطلاق هو عشق محمد السبكي للنساء.

